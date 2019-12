Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 9 al 15 dicembre 2019

Le anticipazioni su Il Segreto ci rivelano che nelle puntate dal 9 al 15 dicembre finalmente Prudencio scoprirà la vera natura di Lola. E non solo. Cosa succederà a Puente Viejo?

Elsa non si è ripresa completamente, ma preferisce non allarmare gli amici. Antolina, però, ne approfitta per architettare la sua vendetta.

Mauricio mente sulla ricostruzione dell’attentato contro Francisca in modo da non gettare benzina sul fuoco nella guerra tra Severo e la nobildonna.

Irene chiede una tregua a Carmelo. La vendetta non riporterà Adela in vita e lei non avrebbe voluto questo.

Raimundo mette alle strette Irene, ma l’arrivo di Meliton scongiura la confessione delle responsabilità di Carmelo.

Lola non riesce più a fare il doppio gioco e si sente in colpa nei confronti di Prudencio.

Maria vorrebbe riavere vicino i suoi bambini, ma Fernando cerca di tirarle su il morale.

Irene prega Meliton di non rivelare consengare Carmelo alla Guardia Civile e instilla in lui il dubbio che Adela sia stata uccida da Fernando per vendicare la morte di Maria Elena.

Raimundo indaga sul conto dello specialista che ha visitato Maria e le ha confermato la paralisi.

Prudencio non riesce a capire le ragioni del comportamento di Lola.

Francisca rivela a Mauricio di aver intuito le responsabilità di Carmelo e di volersi vendicare.

Antolina appare cambiata e Consuelo deve ammettere che l’ex ancella è stata d’aiuto ad Elsa.

Irene e Raimundo continuano a indagare su Fernando per scoprire cos’altro ha in mente.

Raimundo si prepara a raggiungere la Habana.

Marcela e Consuelo non vedono di buon occhio il trasferimento di Antolina a casa di Isaac ed Elsa, considerando che la Laguna non si è ripresa completamente dall’operazione.

Elsa vive un attacco di panico alla vista di Antolina, ma l’ex ancella la rassicura dicendole di volersi prendere cura di lei.

Antolina soffre a ogni gesto di dolcezza tra Isaac ed Elsa e si rende conto di non essere mai stata trattata così dal falegname.

Mauricio intende vendicarsi della morte di Adela, ma Irene e Raimundo cercano di rinviarla.

Irene rivela a Severo e Carmelo di essersi accordata con Raimundo per mettere fine alla guerra sanguinaria tra loro e Francisca. Ora devono concentrarsi soltanto su Fernando.

Anacleto informa Irene di non aver trovato nulla di strano su Fernando e/o Maria Elena.

Raimundo comunica di aver scoperto che uno zio di Maria Elena sta cercando la defunta sposa di Fernando.

Maria chiede a Fernando di indagare su quello che sta accadendo tra Severo e Francisca in quanto per lei e Matias hanno intuito che la situazione sta per precipitare.

Prudencio dona a Lola una collana con una crocetta e le dice che non dovrà mai separarsene.

Prudencio rivela a Matias di essersi fidato di Lola e non aver siglato l’accordo con il cliente facoltoso. L’Ortega scopre che Marchena ha comperato un nuovo camion e svolge commissioni per Francisca.

Dolores si fa emissario di Francisca e recapita un messaggio per Lola, ma Prudencio le chiede spiegazioni.

Antolina intente appiccare un incendio in casa per uccidere Elsa, complice la partenza del falegname per lavoro. L’ex ancella cerca di infastidire Elsa per provocarle una crisi e si libera delle medicine.

Irene confessa di aver saputo che Francisca ha intenzione di vendicarsi, ma Matias scolta parte della conversazione e informa Fernando dell’imminente scontro tra la Montenegro e il Santacruz.

Severo e Carmelo arrivano a la Casona armati e fanno irruzione nell’ufficio di Francisca, lasciando Mauricio sul pavimento.

Carmelo è pronto a sparare, ma Raimundo e Irene arrivano in tempo per bloccarlo e gli rivelano che il solo responsabile è Fernando.

Francisca ordina ai suoi uomini di prepararsi a compiere una missione. Mauricio lo scopre e lo riferisce a Severo.

La Montenegro sembra sparita nel nulla e Mauricio organizza le ricerche per riportarla a casa.

Lola confessa la verità a Prudencio, ma l’Ortega non riesce a perdonarla e la vuole fuori dalla sua vita.

Lola rivela quanto accaduto a Don Berengario e l’uomo si offre di mediare la situazione, ma senza successo.

Elsa sta male e Antolina confessa tutti i suoi misfatti, dall’attentato al suo matrimonio alla sua malattia.

Isaac, Marcela, Matias e Consuelo colgono Antolina in flagrante e le rivelano di aver ascoltato la sua confessione.

Antolina scappa da casa di Isaac prima dell’arrivo del sergente Cifuentes.