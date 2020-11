Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 9 al 15 novembre 2020

Le anticipazioni su Il Segreto ci raccontano che le puntate dal 9 al 15 novembre saranno ricche di colpi di scena. Scopriamo cosa accadrà a Puente Viejo!

Rosa Il Segreto- foto antena3.com

Jesús conferma ad Alberto Santos che la morte dell’operaio della fabbrica di Bilbao è stato un incidente. E ha le prove per dimostrarlo.

Jesús informa Encarnación dell’incontro con il giornalista che sta indagando sull’incidente avvenuto a Bilbao.

Ignacio incontra Maria Jesus e la invita a non farsi scappare la sua offerta.

Mauricio non sa cosa rispondere al capitano Huertas riguardo le responsabilità di Francisca.

Antoñita piange la morte di Isabel mentre Mauricio mette in guardia Francisca sui sospetti di Huertas.

Marcela, Matías e Mauricio commentano la morte strana della marchesa.

Il funerale di Isabel ha inizio e Dolores nota l’assenza di Francisca.

Albertos Santos e Maria Jesus si incontrano in gran segreto e progettano un piano di vendetta.

Maqueda e Jesús commentano la perdita di Isabel e decidono di allearsi per scoprire l’identità del colpevole. D’altronde i cittadini di Puente Viejo rischiano con un assassino in circolazione.

Francisca si offende quando scopre di essere sospettata per la morte di Isabel.

Tomás ringrazia Alicia per il suo sostegno.

Mauricio comunica a Don Filiberto che gli uomini che aspettava non lo raggiungeranno e gli sottopone la notizia dell’arresto di cinque ragazzi a Munia.

Ignacio rimprovera Rosa per il suo comportamento in un momento così delicato per Adolfo.

Maria Jesus incontra Ignacio e accetta la sua offerta per lasciare Pablo e Puente Viejo, ma chiede più soldi.

Adolfo rinvia il matrimonio di qualche settimana e Rosa ne approfitta per chiedergli dei suoi sentimenti per Marta.

Eulalia si avvicina alla tomba di Isabel per aspettare l’arrivo di Francisca, ma le cose si mettono male per la Montenegro e Isabel uccide la Castro.

Eulalia in punto di morte comunica a Francisca che non rivedrà mai più Raimundo.

Adolfo dice a Rosa che sarà un padre esemplare per il bambino che porta in grembo, glissando su quello che prova per Marta.

Pablo informa Carolina che sua madre sta partendo e la ragazza prova a consolarlo.

Rosa scopre che la marchesa è viva e decide di andare a trovarla, confessando di volerle assomigliare.

Mauricio, Tomás e il capitano Huertas arrivano al cimitero e trovano il corpo di Eulalia: Isabel ha sparato per legittima difesa.

Francisca è rimasta scioccata dalle ultime parole di Eulalia, ma Mauricio le assicura che l’uomo tornerà a casa.

Francisca racconta a Matías quanto detto da Eulalia.

Mauricio scopre che Eulalia è stata vista in compagnia di un uomo con un occhio bendato e si rivolge al capitano Huertas per mettersi sulle tracce di Raimundo, ma ottiene un rifiuto.

Mauricio arriva a ricattare Huertas: o lo aiuterà a trovare Raimundo oppure rivelerà a tutti dell’esistenza del figlio segreto.

Matías è preoccupato per il nonno e condivide il suo stato d’animo con Marcela.

Il capitano Huertas informa Mauricio che le ricerche sono cominciate.

Jesús chiede a Encarnación di custodire la documentazione da consegnare al giornalista.

Alberto Santos chiede a Jesús cosa sa dell’operaio morto nell’incidente, ma l’uomo ammette di non conoscere alcun dettaglio. Quello che sa è che Ignacio ha risarcito la famiglia.

Jesús intuisce che il giornalista ha un legame con l’operaio scomparso a Bilbao.

Tomás inizia a credere che sua madre sia stata usata da Francisca per i suoi scopi e chiede spiegazioni.

Isabel prova a calmare Tomás e gli confessa di avere in mente un piano.

Adolfo racconta a Tomás di sentirsi messo spalle al muro da una donna che non ama e un figlio che non vuole.

Rosa si rende conto che Adolfo non è felice con lei e ha uno sfogo con il padre.

Ignacio prova a calmare Rosa, ma la ragazza confessa di aver paura di aver ereditato la stessa malattia della madre.

Encarnación sente Rosa inveire contro Manuela e prova a far rientrare la situazione, ma senza successo.

Manuela ed Encarnación concordano sul fatto che Rosa assomigli sempre di più a Begoña.

Rosa prova l’abito da sposa, ma ha un malore e cade dalle scale.

Mauricio e Matías raccontano a Francisca quanto scoperto dal capitano Huertas: è un Campuzano.

Isabel regala a Maquesta un orologio, ma precisa che tra loro non potrà esserci mai nulla.

Carolina e Encarnación sentono dei rumori e trovano Rosa svenuta. Le due chiamano un dottore per farla visitare. Per fortuna la ragazza sta bene.

Pablo spiega il suo stato di confusione a Ignacio e l’imprenditore si propone di organizzare un incontro con Maria Jesus.

Adolfo raggiunge Rosa, ma la ragazza avverte che c’è qualcosa che non va.

Adolfo torna a confidarsi con il fratello, dicendo di sentirsi incastrato. Sospetta anche che la caduta sia stata intenzionale.

Pablo scopre la verità su Maria Jesus e capisce che la donna è solo in cerca di soldi.

Tomás percepisce la freddezza di Alicia, ma la ragazza nega di essere cambiata nei suoi confronti.

Isabel dice a Francisca di essere infastidita dalla presenza dello scagnozzo di Eulalia, ma la Montenegro le promette che sarà soltanto fino a quando non scoprirà qualcosa su Raimundo.

Mauricio raggiunge Isabel e Francisca e comunica loro che Campuzano è morto. La Montenegro è disperata mentre la marchesa appare soddisfatta.

Tiburcio, Onesimo e Hipolito studiano un piano per liberarsi del ricatto di Estefania.