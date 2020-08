Anticipazioni repliche Il Segreto, trame puntate dal 17 al 21 agosto 2020

Le anticipazioni su Il Segreto ci raccontano che nelle puntate dal 17 al 21 agosto vedremo Soledad intenzionata a sposare il marchese. Cosa accadrà a Puente Vejo?

Angustias Il Segreto- foto antena3.com

Felisa mette in atto il suo piano e cerca di uccidere Pepa, ma la donna fallisce a causa dell’arrivo di Alberto.

Angustias si arrabbia, ma Felisa le rivela di aver pianificato un nuovo piano.

I cittadini di Puente Viejo si dedicano alla caccia del mostro, salvo Ramiro e Alfonso che decidono di non parteciparvi.

Sebastian porta avanti il progetto per il conservificio, ma Tristan gli fa notare che l’acqua necessaria può essere canalizzata soltanto nella terra di Raimundo.

Francisca prova a convincere Raimundo a dare il consenso per far passare le tubature nella sua proprietà e gli invia una borsa piena di soldi. L’uomo è risentito.

Felisa racconta a Francisca della relazione segreta tra Tristan e Pepa.

Soledad accetta di sposare il marchese, ma pone alcune condizioni.

Pepa decide di lasciare Tristan.

Raimundo accetta di aiutare Sebastian e da il consenso per i lavori delle tubature.

Hipolito è intenzionato a lasciare il suo lavoro di becchino perché spaventato dai cadaveri e Pedro e Dolores lo appoggiano. Il ragazzo, però, sembra cambiare idea.

Felisa si ripromette di uccidere Pepa per far fede alla promessa fatta ad Angustias.

Alfonso e Ramiro continuano a spargere la voce dell’esistenza del mostro per non fare avvicinare nessuno nel luogo in cui è nascosto Juan.

Angustias e Felisa provano a incolpare Pepa dell’incidente avvenuto in cappella e la mettono in difficoltà.

Raimundo e Francisca entrano in competizione per il premio Il miglior raccolto dell’anno della fiera agricola.

Mariana incontra Juan e il ragazzo le chiede notizie su Soledad, ma la ragazza non sa se raccontargli delle future nozze della figlia di Francisca.

Angustias partorisce il bambino, ma il nascituro presenta qualche problema circolatorio e respiratorio.

Francisca prepara i termini dell’accordo matrimoniale tra il marchese e Soledad e chiede a Pedro di convalidarli in qualità di testimone e gli chiede riservatezza.

Pedro non riesce a mantenere il segreto e racconta dell’accordo a Dolores e Hipolito.

Mercedes scopre che il marchese aveva una sorella che si è suicidata perché abbandonata all’altare da Salvador Castro.

Emilia rinviene la corrispondenza tra suo padre e Francisca e decide di scoprirne di più.

Il dottor Guerra visita il bambino e spiega a Tristan che non è fuori pericolo.

Soledad e il marchese firmano l’accordo: il promesso sposo avrà metà dell’eredità della figlia di Francisca.

Francisca convince Sebastian a partecipare all’inaugurazione della conserviera proprio nel giorno della festa che Raimundo ha organizzato per celebrare la vittoria del premio.

Emilia si mostra gelosa dell’interesse di Alberto per Pepa.

Tristan e Pepa si chiariscono, ma vengono sorpresi da Alberto.