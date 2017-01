Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 15 al 21 gennaio

Torniamo a parlare delle anticipazioni Il Segreto, la soap spagnola che va in onda in Italia ogni giorno della settimana e che ormai da diversi anni ci accompagna con le avventuere di Puente Viejo.

Finalmente notiamo un cedimento da parte della perfida Francisca nelle puntate che vanno dal 15 al 21 gennaio 2017. La donna si rende conto di non poter proseguire con i propri piani nei confronti del piccolo Beltran da quando Bosco è morto. Lascia così che sia Aurora, sua zia, ad accudirlo e prenderlo in affidamento.

Ovviamente Francisca non fa mai niente per niente e così pretende che Aurora le venda El Jaral. La ragazza però non accetta il compromesso e decide di vendere il posto ai Mella. Questa cosa però purtroppo costringe Rosario e Candela a trovare un altro posto dove vivere. Ecco allora che Rosario si trasferisce momentaneamente da Mariana. Non è facile per lei visto il tempo che ha passato a El Jaral, ma non può fare altrimenti.

Francisca non si arrende e chiede ai Mella di venderle El Jaral. Loro fortunatamente rifiutano ma così facendo si mettono in pericolo. Sappiamo bene quanto sia disposta a tutto per ottenere quello che vuole! Li minaccia e dopo, ordina a Mauricio di tenerli d’occhio. Vuole sapere tutto il necessario su di loro.

Don Anselmo sembra essersi ripreso ma, quando arriva da Candela in pasticceria, ha di nuovo un cedimento. Lucas lo convince ad andare in ospedale per fare alcune analisi.

Eliseo nel frattempo continua a farsi tutti nemici a causa del suo comportamento. Lucas ormai non sopporta pià la sua presenza e infatti, Carmelo, Severo e Sol svelano sia a Lucas che a Candela il loro piano per sbarazzarsi di Eliseo una volta per tutto.

Alfonso accusa Emilia davanti a tutto il paese in un momento di forte rabbia e gelosia. La quale sarà motivata quando i suoi sospetti verranno conferati. Cesar dichiara il proprio amore ad Emilia. Lei è lusingata del corteggiamento e gli fa comprendere il proprio apprezzamento. Suo padre Raimundo la mette in guardia, e gli ricorda che è sposata e che suo marito è comunque un uomo buono. Emilia però non vuole perdonarlo. Alfonso intanto continua a fare combattimenti nel giro di scommesse clandestine.

Oltre a queste storie principali, vediamo Gracia seguire Hipolito appena esce di casa. Ha deciso d’investire i propri risparmi in una collezione di francobolli. Yolanda e Gabriel vanno a vivere al Jaral e così Alfonso, Ramiro e Rosario sono costretti ad andare da Mariana e Nicolas fino a quando non riescono a sistemarsi.

Matias inizia a prendere lezioni di fioretto. Prado va da Emilia e gli chiede di permettere al ragazzo di continuare a praticare questa sua passione.

Lucas, Sol, Savero e Carmelo mettono in piedi la trappola, la quale consiste come prima cosa di far entrare in scena Melisa Ramirez. Melisa è amica di Severo e deve recitare la parte di colei che vuole acquistare il 40% delle fabbriche Santacruz. Eliseo sembra caderci. Ecco poi che mette le mani pesantemente su Sol, minacciando Severo e chiedendo aiuta a Franciaca per distruggerlo.

Ramiro segue Alfonso e scopre che è immischiato nel giro di combattimenti clandestini. Riesce a fermare l’incontro proprio quando l’uomo è ormai gravemente ferito.

Francisca minaccia e ricatta Fe. Le dice che deve spiare gli Ulloa e i Castaneda se vuole rimanere alla villa. Fe racconta ad Emilia la cosa. Francisca è infuriata con i Mella e li minaccia, ma Raimundo corre ad aiutarli. Parla anche con sua figlia, ma lei dice che nel suo futuro probabilmente c’è Cesar.

Francisca va al Miel Amarga per parlare con Severo. Cerca di mettere in cattiva luce la famiglia Mella. Lui però verifica e si accorge che i Mella stanno mantenendo il patto di produrre i cereali per le sue fabbriche, quindi si domanda cosa sta tramando Francisca.

Emilia e Cesar si baciano per la prima volta. Rosario segue Alfonso di nascosto ma, per difenderlo, viene aggredita e ferita gravemente.