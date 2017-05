Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 22 al 28 maggio 2017

Le anticipazioni de Il Segreto ci dicono che dovremo aspettarci colpi di scena e pesanti minacce nella soap spagnola ambientata nel paesino di Puente Viejo. Scopriamo quello che andrà in onda nella settimana che va dal 22 al 28 maggio:

Matias si comporta in modo sfuggente con Beatriz per non farla soffrire a causa del ricatto dei fratelli. Il ragazzo infatti decide di aiutarli a realizzare il furto e successivamente viene invaso da terribili sensi di colpa.

Alfonso ed Emilia raggiungono Cristobal e gli rivelano la verità sulla morte di Salvador Castro: l’uomo è morto per un colpo alla testa ricevuto dopo aver cercato di aggredire Juan e Soledad. Alfonso e Ramiro si recano nei pressi del luogo dove fu sepolto il corpo di Salvador Castro, ma scoprono che i resti sono misteriosamente scomparsi.

Francisca lascia intendere di aver provocato volontariamente l’incidente al mezzo che trasportava i vaccini a Puente Viejo per danneggiare la Fondazione Santacruz!

Francisca ordina a Mauricio di liberarsi di Puri, ma Fé lo scopre. Poco prima del processo contro la nobildonna la domestica sparisce e Severo e Carmelo cominciano ad allarmarsi. Fe tira un sospiro di sollievo quando scopre che Mauricio non ha ucciso Puri così come ordinato da Francisca, ma La Montenegro ricatta la domestica per sconfiggere Severo.

Don Anselmo raggiunge Hernando in carcere per infondergli conforto e speranza. L’uomo in presenza del legale ingaggiato da sua moglie, dice di non voler collaborare nonostante il pericolo di pena di morte.

Elias Mato discute con Camila e così Beatriz scopre di essere figlia di Hernando, un uomo finito in carcere con l’accusa di per aver ucciso la sua mamma e il suo fratellino! La ragazza viene colta da un improvviso malore che la fa cadere a terra. Camila spiega a Beatriz che Hernando è suo padre e che Gabriel e Yolanda erano i suoi genitori adottivi. Il chimico prova a far leva sulla rabbia della giovane per allontanarla per sempre da Hernando.

Camila è preoccupata per i continui svenimenti di Beatriz e si rivolge a Lucas che le consiglia di portare la ragazza presso un centro specializzato.

Cristobal annuncia di voler lasciare Puente Viejo, ma le sue intenzioni non sono affatto buone perché medita vendetta verso Francisca, rea di essersi impossessata dei beni di Salvador!

Sol scopre che la sua amica Filo ha rubato tutti i suoi gioielli, ma la donna le confida di avere una figlia gravemente malata. La Santacruz decide di denunciarla. Lo farà davvero?