Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 23 al 29 gennaio 2017

Torniamo alle anticipazioni Il Segreto dal 23 al 29 gennaio 2017, l’amatissima soap spagnola che allieta i pomeriggi di Canale 5 con le avventure di Puente Viejo.

Francisca prova a mettere in cattiva luce la famiglia Mella agli occhi Severo Santacruz. L’uomo decide così di verificare personalmente le condizioni dei nuovi abitanti di El Jaral. Nonostante il fallimento della sua macchinazione, Francisca continuerà a tramare, servendosi di Eliseo e di Don Berengario, un uomo dalla parte dei potenti e senza scrupoli che le dispenserà anche utili ‘consigli’ per vincere la sua battaglia. La donna, per ingraziarsi nuovamente la gente di Puente Viejo, darà credito a chi le annuncerà di aver avuto la visione celeste della Vergine del Cammino.

Lucas, dopo aver scoperto che Sol è stata brutalmente picchiata da Eliseo, si recherà da quest’ultimo per potergli dare una “bella” lezione! L’uomo si prenderà cura di Rosario, dopo l’aggressione avvenuta per seguire il figlio Alfonso in un suo incontro clandestino di boxe. Tuttavia, Alfonso deciderà di assistere in prima persona la madre, scusandosi per quello che è successo e promettendo di chiudere con gli incontri illegali di pugilato. Lucas e Severo, dopo essere stati a far visita a Rosario, decideranno di mettersi nuovamente sulle tracce di Eliseo, il quale troverà ospitalità presso Francisca. L’uomo, dopo essere stato messo alle strette, decide di abbandonare definitivamente il paese e di rinunciare così a Sol.

Emilia bacerà Cesar. Le cose si fanno ulteriormente complicate dalla proposta di quest’ultimo: l’uomo proporrà ad Emilia di scappare a Malaga con lui e rifarsi una nuova vita. La donna cadrà in confusione perché divisa tra i sentimenti per Alfonso e quelli per Cesar. Emilia si recherà da Alfonso per annunciargli la sua decisione: molto presto lascerà per sempre Puente Viejo per rifarsi una nuova vita con Cesar a Malaga! Emilia svelerà che Onesimo non è imparentato con Pedro Miranar, Gracia e Dolores decideranno di compiere delle indagini molto accurate per accertarsi della vera identità di Onesimo.

Hipolito riceverà una brutta notizia: Quintina è morta! L’uomo avanzerà una proposta di matrimonio a Gracia che, svenuta misteriosamente durante una festa organizzata da Severo, non potrà rispondere. Severo scoprirà il mistero: durante la cena a La Quinta qualcuno ha avvelenato il vino. Chi potrebbe essere stato?

I figli dei Mella, giocando con i fuochi d’artificio, provocheranno un incendio a El Jaral e tutti i membri della famiglia perderanno la vita, fatta eccezione per la figlia muta.

Sol e Candela riceveranno un biglietto che le inviterà a presentarsi presso un luogo appartato. Sarà una sorpresa dei loro rispettivi fidanzati oppure di una pericolosa trappola?