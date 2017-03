Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 5 all’11 marzo 2017

Le anticipazioni de Il Segreto ci informano che Puente Viejo sarà ancora una volta scenario di intricate vicende e continui complotti. Scopriamo cosa vedremo in onda su Canale 5 nella settimana che va dal 5 all’11 marzo:

Mariana e Gracia gioiscono della loro impresa. La splendida boutique e il loro successo negli affari però stanno scatenando l’invidia di Dolores.

Donna Francisca è preoccupata per Raimundo e chiede a Mauricio di tenerlo d’occhio. E quando l’attentato dinamitardo durante la manifestazione a Munia miete delle vittime, Mauricio trova Raimundo e lo porta in salvo. L’attentato ha sconvolto a tal punto Raimundo che lo porterà a decidere di non partecipare alla riunione dei paesani. Francisca, mossa dalla preoccupazione, fa rafforzare la sicurezza alla villa.

Beatriz continua ad avere degli incubi notturni e Camila continua a chiedersi se con cure appropriate, potrebbe riuscire a parlare. Hernando si avvicina a Camila con la speranza di formare una vera famiglia, ma gli accesi scambi di opinioni non mancano soprattutto quando riguardano Beatriz. L’uomo crede fermamente che Elias abbia una qualche influenza su Camila, mentre sia la donna che il chimico temono che Hernando stia nascondendo la verità sul mutismo di Beatriz.

Al ritorno dal viaggio di nozze, i Santacruz apprendono con gioia la notizia della scoperta dei nuovi pozzi d’acqua trovati da Carmelo, una notizia che farà infuriare Francisca e Hernando: l’uomo potrebbe aver risolto il problema dell’acqua nella sua tenuta. Severo partecipa alla riunione dei notabili di Puente Viejo per aggiornarsi dopo l’attentato a Munia.

Ramiro e Rafaela si scambiano il loro primo bacio, ma è evidente che la donna nasconda qualche segreto! Che si stia prendendo gioco sia Matias che Ramiro?

L’esercito è arrivato nel paesino per indagare sull’attentato di Munia e tra i soldati c’è Longinos, un vecchio amico di Ramiro. Sarà proprio il sergente Longinos a fare visita a Francisca per reperire informazioni utili. A questo punto la donna teme che possano arrestare Raimundo.

Camila invita Candela e Sol all’inaugurazione del negozio dell’azienda di Hernando. Nicolas viene incaricato di realizzare il catalogo fotografico mentre Camila e Beatriz inaugurano la profumeria dell’azienda.