Isola dei famosi 2017 al via il 30 gennaio su Canale 5. La conduttrice evergreen dell’Isola dei famosi Alessia Marcuzzi ha spiegato i motivi per i quali non voleva l’ex calciatore della Sampdoria e della Fiorentina Stefano Bettarini come inviato dell’Isola dei famosi durante un’intervista rilasciata al settimanale di gossip Chi, così come largamente anticipato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi alcune settimane fa. La star tv molto social del Grande Fratello ha dichiarato alla rivista di cronaca rosa diretta da Alfonso Signorini: “Quando Mediaset mi ha comunicato che sarebbe stato lui l’inviato non ero d’accordo, perché l’inviato è un po’ il prolungamento del conduttore sull’Isola e ci deve essere sintonia fra le due figure. Le mie riserve erano dovute al fatto che, come donna, non ho apprezzato il racconto delle sue conquiste femminili al Grande Fratello Vip“.

La conduttrice delle ultime due edizioni dell’Isola dei famosi ha proseguito: “Quell’uscita ha fatto soffrire molte persone perché coinvolgeva delle famiglie ed è stato indelicato in un momento in cui si invoca più rispetto per le donne. Ci siamo incontrati, mi ha spiegato quanto fosse dispiaciuto e come non volesse rendere pubblici quei racconti, tanto che li aveva fatti senza microfono. Credo che quelle frasi non rispecchino l’idea che ha lui delle donne, è stato leggero, ma non è cattivo. Mi sembra molto motivato e ha già esperienza nei reality – ha sottolineato la mamma vip di Mia -, sono convinta che sia adatto a questo ruolo”.

Ma che tipo di Isola dei famosi sarà? La sexy presentatrice tv ha asserito: “Sarà un’Isola molto forte. Nel cast ci sono personalità molto diverse tra loro, accomunate dal desiderio di fare un’esperienza estrema e totalizzante. Sarà un vero esperimento antropologico con personaggi conosciuti”.

Alla rivista di cronaca rosa Alessia Marcuzzi ha svelato i nomi di alcuni concorrenti. Chi ci sarà? “Eva Grimaldi sarà fra i naufraghi – ha detto la star tv – Una donna di carattere, molto forte, con le sue fragilità. Ha sempre portato avanti le proprie battaglie, non si è mai tirata indietro, una donna tosta. Come concorrente maschile vi anticipo che vi sarà Simone Susinna, uno dei top model italiani più conosciuti nel mondo della moda. Ha sfilato per Armani, D&G e Scervino. È molto bello, ma ha anche una personalità forte”.

Nel cast ci sono anche la pornostar Malena la Pugliese, il rapper di Amici di Maria De Filippi Moreno, l’ex modello e attore israeliano Raz Degan, l’attore e comico Massimo Ceccherini e tanti altri ancora!