Isola dei famosi 2017: una delle naufraghe veramente vip di questa edizione Eva Grimaldi ha promesso al settimanale di gossip Chi che non farà nessuna lista dei suoi amanti in Honduras. Una bella stoccata al vetriolo nei confronti dell’attuale inviato del reality show di Canale 5 Stefano Bettarini che come ricorderete tutti diversi mesi fa elencò tutte le sue amanti al pugile Clemente Russo nella Casa del Grande Fratello Vip 1. “Di certo io non vado sull’Isola a fare la lista di chi mi sono portata a letto”, ha tagliato corto Eva Grimaldi.

Perché ha scelto di partecipare all’Isola dei famosi? “Io all’Isola voglio proprio liberare Milva – ha dichiarato Eva a Chi – Milva è la mia profondità e voglio lavorarci su. Milva è stata per tanto tempo imprigionata negli anni Ottanta, quando è nata Eva Grimaldi, in un periodo dove era più importante apparire che essere. Allora ho pensato che per liberare davvero Milva dovevo fare un bagno di realtà”.

L’ex concorrente di Pechino Express è però un po’ preoccupata: “L’ambiente, la fame, il freddo, la mancanza di sigarette. Vorrei riuscire a non fumare con la forza della mente: magari stavolta riesco a smettere. E poi, certo, ci sono le dinamiche di rapporto con gli altri concorrenti: ecco, quello che mi potrà fare male, e succederà, è perdere la testa. Ma, nel caso, so cosa devo fare”.

Poi ha parlato della sua grande e intima amica, la storica leader del movimento gay italiano Imma Battaglia. “Imma, in definitiva, mi ha fatto uscire dalla mia gabbia – ha detto la famosa attrice -, mi ha liberato: forse è grazie a lei che ho capito che stare in pace, con sé e con il proprio corpo, è importante, anzi, è fondamentale. Quando arrivi a quello, all’accettazione di te, diventi la donna più bella su questa Terra. Fra tanto, tanto altro, credo che l’incontro con lei mi abbia salvato: sarei potuta finire deturpata per eccesso di bisturi e di punturine, altrimenti”.

Intanto le polemiche sul cast dell’Isola dei famosi 2017 non si fermano… diversi personaggi famosi hanno rifiutato l’Isola dei famosi come ad esempio Andrea Roncato perché non ci sono vip, ma solo gente affamata di soldi e popolarità. La prorompente e social pornostar Amandha Fox ha attaccato la collega e neo naufraga Malena la Pugliese e il cast dell’Isola dei famosi in un’intervista rilasciata a noi di IGOSSIP.it: “Questa sarà ricordata come l’Isola dei morti di fama, dei raccomandati per giusta causa (altro che Jobs Act ) e delle adepte, a buon intenditor poche parole… L’esempio più eclatante di quanto vado affermando è certamente rappresentato dal grave errore commesso dal duo Magnolia – Mediaset di considerare famosa colei che in fin dei conti risulta essere il pupazzo del puparo mito dell’hard made in Italy”. Anche l’ex corteggiatore ed ex tronista di Uomini e Donne Alessio Lo Passo ha fatto a pezzi il cast del reality show di Canale 5: “Di famoso vedo bene poco sinora… A parte Raz Degan, Eva Grimaldi, per il resto vedo gente sconosciuta fatta passare come famosissima…Pseudo modelli, pseudo cantanti, Pseudo blogger… Mi chiedo solo con quale criterio scelgono i personaggi famosi… Non voglio pensare che vanno avanti solo persone raccomandate – ha detto l’imprenditore ed ex tronista Alessio Lo Passo -, o vengano fatti favoritismi perché sarebbe brutto prendere in giro milioni di persone che seguono questi reality spendendo soldi anche per televoti ecc”.

E voi cosa ne pensate del cast della nuova edizione del reality show di Canale 5? Vi piace?