Akash Kumar abbandona l’Isola dei famosi: Ilary Blasi perde la pazienza, lui attacca Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini

Akash Kumar ha abbandonato l’Isola dei famosi. Ilary Blasi ha perso la pazienza in diretta tv. Il modello indiano si è poi scatenato sui social contro i due opinionisti fissi Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. “Raga… sono tornato. Quante cose dicono di me che nemmeno io sapevo… degli occhi…“, ha esordito sul proprio profilo Instagram. E ancora: “Va bene così, l’invidia è una brutta bestia. La vita è già una me**a, io me la godo“.

Akash Kumar – Foto: Instagram Story

Poi ha aggiunto: “Dicono che mi sono rifatto, ma loro sembrano usciti da Frankenstein, sono fatti di gomma, sembrano il circo Orfei e non se ne rendono conto. Sono quattro morti di fame che hanno bisogno di notorietà“.

Akash Kumar decide di abbandonare l’isola, Ilary Blasi chiude il collegamento spazientita, Elettra Lamborghini chiosa “salutam’ a soreta”#isola



pic.twitter.com/OYcQfdn2qK — isola out of context (@oocisola) March 23, 2021

Il naufrago vip dell’Isola dei famosi 2021 ha poi aggiunto in altre storie, che ha poi eliminato: “Ecco perché non dovevo fare questo reality, in questo mondo dei reality cercano sempre di buttare giù chi ha già una carriera e chi non ha una carriera cercano di fargliela fare, come nel caso di Tommaso Zorzi che due anni fa nessuno sapeva chi fosse; è venuto fuori tramite i social dicendo due minc***te tipo Genitore 1, Genitore 2 e ha fatto boom. Caro Tommaso, sono stato un signore con te, ma tu hai cercato di rovinarmi, ma ti ho mangiato, almeno sono pulito e sano. La tv ha bisogno di persone come te”.

Tommaso Zorzi tira fuori la questione dei nomi con Akash.#isola pic.twitter.com/VjIqqQTLt2 — isola out of context (@oocisola) March 18, 2021

Poi ha sferrato alcune stoccate al vetriolo nei confronti di Elettra Lamborghini: “Sai quanti cereali sottomarca ti devi mangiare prima di avere tutte le campagne di Vogue che ho fatto io? Volevo dire alla signora Lamborghini che ho fatto più campagne su Vogue io che tu dischi su Spotify. Pem Pem! Cinema, non avete vinto, ho vinto io”.