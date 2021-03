Akash Kumar contro Tommaso Zorzi: lo scontro tra i due continua

Akash Kumar contro Tommaso Zorzi: lo scontro tra l’ex naufrago vip e l’opinionista fisso dell’Isola dei famosi 2021 continua senza esclusioni di colpi. Durante la puntata di ieri del reality show di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, Tommaso Zorzi ha rifilato una stoccata al vetriolo al bel modello indiano.

Zorzi ha dichiarato: “Zeta come zebedei, ovvero gli zebedei che ha rotto Akash nella puntata scorsa in Honduras e anche in Italia. Per citarti ‘Prendi il tuo sacchetto e torna in Italia’. Ora io credo che se lui se ne sia uscito con ‘La mia Isola l’ho già vinta’, beh sicuramente l’Isola non la vinci uscendo dopo una settimana e non accettando di rimanere su Playa Parasita, anche se devi convivere con Fariba e Ubaldo”.

L’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi 2021 ha replicato sui social: “Ieri sera io e te messaggiavamo e adesso mi attacchi ancora? Mio dio che trash“, fino a poi dedicargli un bel dito medio al suon di zebedei di sto c****”. Akash ha mostrato anche il dito medio come documenta questo video condiviso dagli amici di Biccy.it su Twitter.