Angela Melillo all’Isola dei famosi 2021: la forza e il coraggio di mettersi in gioco

Angela Melillo è una delle naufraghe vip dell’Isola dei famosi 2021. Perché e con quale spirito partecipa? La vincitrice della prima edizione del reality show La Talpa ed ex protagonista dell’indimenticabile e amatissimo Bagaglino vuole viversi questa avventura fino in fondo. Ad aspettarla a Roma ci saranno sua figlia Mia, il suo grande amore Cesare San Mauro e il piccolo maltesino Lexino.

Angela Melillo – Foto: Carlo Bellincampi

CONSIGLIO DEL GIORNO Investi copiando i migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO!

Questi giorni antecedenti all’inizio della nuova edizione del reality show di Canale 5, che sarò condotto da Ilary Blasi, sono stati contrassegnati da feroci e accese polemiche contro la naufraga no-mask Daniela Martani. Il popolo del web è in subbuglio. Tanti giornalisti, come ad esempio Selvaggia Lucarelli e Giuseppe Candela, si sono scagliati contro Mediaset e gli autori dell’Isola dei famosi per aver scelto l’ex gieffina ed ex hostess di Alitalia come naufraga. Tra Selvaggia Lucarelli e Daniela Martani c’è stato anche un duro scontro sui social con tweet al vetriolo e scambio di querele.

Nessuna polemica ha invece “investito” Angela Melillo. La mamma vip ha dichiarato: «Affronterò quest’avventura con la caparbietà con cui ho vinto la prima edizione de La Talpa, ma con una consapevolezza nuova. Oggi mi sento una donna diversa che ha avuto il coraggio di fare scelte radicali nel corso di questi anni, attraverso le quali ho potuto fare tesoro del migliore degli insegnamenti che la vita possa regalare: essere gentili sempre e imparare ad ascoltare gli altri senza mai giudicare, cercando di capire in modo empatico».

«La mia sarà un’Isola speciale. Sono pronta a mettermi in gioco, a mostrarmi per ciò che sono, ad affrontare le sfide e a cercare di vincerle. Sono abituata alla fatica fisica e alla disciplina, me lo hanno insegnato la danza classica e la televisione, che ho avuto la fortuna di fare accanto a tanti grandi pigmalioni dello spettacolo. Oggi sono ancora più forte e l’idea di misurarmi sulle spiagge dell’Honduras potrebbe anche essere un diverso bagaglio di esperienza. Chi mi guarderà da casa spero possa riconoscersi nella passione, l’impegno e leggerezza con cui affronterò le sfide di questa nuova avventura sull’isola, mettendo sempre il cuore e la consapevolezza che ho maturato durante il mio lungo percorso artistico e televisivo».

A partire dal 15 Marzo 2021, Angela e gli altri naufraghi saranno catapultati nell’avventuroso reality condotto da Ilary Blasi, al timone della quattordicesima edizione.