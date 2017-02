Anticipazioni Isola dei Famosi, puntata lunedì 20 febbraio 2017

Questa edizione dell’Isola de Famosi sta vedendo susseguirsi rumors e indiscrezioni davvero allarmanti. Dopo l’espulsione del naufrago Andrea Marcaccini e il ricovero d’urgenza di Stefano Bettarini, i bassi ascolti del reality rischiano di gridare al flop.

Qual è la ragione? Intanto in casa Mediaset si sta pensando di affiancare a Vladmir Luxuria un nuovo opinionista e addirittura di cambiare il giorno di programmazione, evitando così lo scontro diretto con la miniserie di Beppe Fiorello e successivamente con i film inediti de Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti.

Ignari di tutto questo trambusto, i naufraghi continuano la loro lotta per la sopravvivenza, stringendo amicizie e alleanze. La terza settimana dell’avventura in Honduras ha visto protagonista indiscusso Raz Degan, il carismatico ‘sergente’ continua a impartire ordini a tutti i naufraghi della Spiaggia del Fuoco. Ma anche Massimo Ceccherini si è saputo distinguere con la sua simpatia trascinante, un modello di uomo completamente opposto che non vede di buon occhio Degan.

L’ex modello ha dettato legge sulla costruzione della capanna e sulla manutenzione del fuoco, arrabbiandosi spesso con gli altri naufraghi. È ancora viva la polemica con Giulio Base per la scelta della ricompensa (ortaggi anziché corda).

Nella puntata si vedrà chi uscirà tra i candidati alla nomination: Raz Degan o Giacomo Urtis ? L’ex modello israeliano non ha gradito la retrocessione da l’isola dei metalli a quella del fuoco, mostrando anche una certa insofferenza nei confronti di Vladimir Luxuria e Alessia Marcuzzi. Durante il collegamento Raz punta il dito contro il montaggio parlando di “giochini delle elementari che non mi piacciono e a cui non voglio giocare”. Non resta che vedere come avrà deciso il pubblico.

Ma chi sostituirà Andrea Marcaccini? dopo le indiscrezioni che davano per certi la coppia madre-figlia Ornella Muti/Naike Rivelli e poi Renzo Bossi (figlio dell’ex leader della Lega Nord Umberto), ecco uscir fuori dal cilindro un altro nome, anzi due nomi: Claudio Sona e Mario Serpa, protagonisti del primo trono gay del talk show Uomini e donne.

La neo coppia potrebbe essere la carta per vivacizzare il reality e impedire la chiusura. Fin ora lo share oscilla tra il 18 e il 19%, un valore decisamente inferiore rispetto al il 21 e 23% della scorsa edizione. Non resta che aspettare!20