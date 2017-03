Anticipazioni Isola dei famosi, puntata martedì 14 marzo 2017

Questa edizione 2017 dell’Isola dei Famosi ce la sta mettendo davvero tutta per resistere e Alessia Marcuzzi ne è padrona di casa e volto dell’innovazione. La puntata di questa sera si appresta a raccontare le avventure dei naufraghi e a sorprese più o meno inaspettate.

Partiamo con Paola Barale che ha finalmente accettato l’invito di Alessia a prendere il largo sulle spiagge dell’Honduras e raggiungere il gruppo di concorrenti, ma in particolare l’ex compagno storico Raz Degan. Che sia un modo per ravvivare il programma o dare una possibilità alla coppia di ex? Domande che rischiavano di non trovare risposta.

Nella puntata sicuramente si chiarirà la notizia bufala riguardante proprio Raz. Nella giornata di lunedì, su internet impazzava la notizia di un presunto malore che avrebbe colpito il modello israeliano mentre nuotava a largo. Secondo quanto riportato, il naufrafo avrebbe avvertito un forte dolore e sarebbe svenuto in mare, rischiando di annegare! E invece, Raz Degan sta bene e continua la sua avventura nel migliore dei modi, anche se la rivalità con il gruppo si fa sempre più forte.

Non è chiaro se in puntata si parlerà della rivelazione choc di Eva Grimaldi. In una puntata di ‘Striscia la notizia’ è stato trasmesso un clamoroso ‘fuori onda’, dove si sentiva che un ragazzo della produzione del reality chiedeva alla Grimaldi quando sarebbe andata via e lei ha risposto il ’28 marzo’. Questa clamorosa una rivelazione potrebbe alterare sicuramente gli esiti del reality show condotto da Canale 5 in termini di credibilità e ascolti. Non resta che scoprire se vi sarà una smentita o se si tirerà dritto!