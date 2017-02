Anticipazioni Isola dei Famosi, puntata martedì 28 febbraio 2017

L’Isola dei Famosi cambia programmazione. Come già anticipato, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi non andrà più in onda di lunedì. Il format già visto e i naufraghi vip non proprio noti non hanno retto il confronto con Il Comissario Montalbano, la serie tv con Luca Zingaretti in onda su Rai 1.

Ma non è solo il cambio di palinsesto a preoccupare. L’edizione 2017 dell’Isola dei Famosi non è partita proprio con il piede giusto. Prima l’espulsione di Andrea Marcaccini, poi l’attacco dei mosquitos i danni dell’inviato Stefano Bettarini e ora il televoto saltato a causa del ritiro del naufrago Massimo Ceccherini.

L’antagonista di Raz Degan ha chiesto di essere squalificato dal gioco e così si è spinto nella zona riservata alla troupe, off-limits per i concorrenti. Il naufrago ha dichiarato di essere stanco fisicamente e patire la lontananza dalla moglie, ribadendo il suo desiderio di tornare a casa. I rumors però vedono nella mossa di Ceccherini un piano strategico visto il suo prossimo impegno a teatro a partire dai primi di marzo.

Quello che è certo è che il suo ritiro ha chiuso e annullato la sessione di televoto aperta nella puntata del 20/02/2017 che vedeva contrapposti Raz Degan e Massimo Ceccherini. E ora cosa potrà ravvivare la puntata di martedì 28 febbraio?

Per il momento Raz Degan è salvo e non dovrà affrontare il televoto, ma non si esclude che durante la diretta possa esserci una clamorosa eliminazione a sorpresa per un altro dei concorrenti che è ancora in gioco.

In puntata si parlerà dello scontro fisico avvenuto tra Raz e Moreno che ha richiesto l’intervento di Simone Susinna per far tornare il sereno e il diverbio verbale molto acceso che c’è stato tra Moreno e la cantante neo melodica Nancy Coppola, reo confessa di non crede nella ‘buona fede’ del rapper. Non resta che scoprire quello che accadrà!