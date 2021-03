Daniela Martani è una nuova naufraga dell’Isola dei famosi 2021. Infuria la polemica sui social network contro Mediaset e gli autori del reality show di Canale 5 per questa scelta considerata vergognosa e scandalosa. Già nel recente passato l’ex concorrente del Grande Fratello ed ex hostess di Alitalia era finita al centro di aspre e durissime polemiche per le sue dichiarazioni shock sul terremoto di Amatrice. In quest’anno di pandemia di Covid-19 ha espresso posizioni piuttosto nette e drastiche contro l’uso della mascherina e gel igienizzanti. Il popolo del web è in subbuglio.

La famosa e influente giornalista, scrittrice e opinionista tv Selvaggia Lucarelli ha scritto sulla sua pagina Facebook: “A Mediaset dovete vergognarvi. Un paese in cui si premia una no-vax che blocca i traghetti perché non mette la mascherina, che dà dei lobotomizzati agli italiani con la mascherina, il tutto mentre c’è una campagna persuasiva per vaccinare e mentre muoiono migliaia di persone. Ripeto, vergogna”.

Sotto ai post social dell’Isola dei famosi su Twitter e Facebook si leggono una marea di commenti indignati e sconcertati. Un utente scrive: “È da questa estate che ne combina di ogni e che dice su ogni emittente che insensatamente le dà spazio che il virus è selezione naturale, una pulizia da non combattere. Mettere sta tizia in TV è Una totale assenza di rispetto per i 100.000 defunti di questo Paese!”.

E poi ancora: “Escono per bere uno spritz con gli amici: questa è la nuova concorrente dell’#isola. Mah”.

E poi ancora: “Wanna Marchi e Stefania Nobile che hanno pagato per il reato commesso, no. Una squilibrata che augura la morte a chi indossa certi capi,produce post e video dove incita le persone a non indossare la mascherina e a ribellarsi alle regole salvavita, sì. Fate vomitare”.

Un altro utente scrive: “Una negazionista no vax non dovrebbe avere nessuna visibilità in televisione, scelta vergognosa e scriteriata”.

Un altro utente ancora sottolinea: “Una negazionista (nonostante lei provi a dimostrare il contrario) no vax, nazivegan che dopo il terremoto ad Amatrice affermò il terremoto? Karma per aver inventato la amatriciana concorrente all’Isola? Mediaset sicuri di approvare una cosa del genere?”.

Daniela Martani all’Isola dei famosi: la lista dei naufraghi

L’ex campione di nuoto Massimiliano Rosolino sarà l’inviato della nuova edizione del reality show di Canale 5, che sarà condotta da Ilary Blasi. Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini saranno le opinioniste fisse in studio.

Una settimana fa il giornalista di Dagospia e Il Fatto Quotidiano, Giuseppe Candela, ha scritto un messaggio al vetriolo su Twitter: “In un momento così delicato, con una pandemia in corso, inserire nel cast dell’Isola dei Famosi Daniela Martani (fonte Tvblog) che ha espresso posizioni imbarazzanti sul Covid è veramente inaccettabile. #isoladeifamosi”.

Ecco la lista dei naufraghi vip:

Elisa Isoardi

Angela Melillo

Drusilla Gucci

Carolina Stramare

Paul Gascoigne

Gilles Rocca

Simone Paciello

Beppe Braida

Visconte Guglielmotti

Akash Kumar

Roberto Ciufoli

Brando Giorgi

Francesca Lodo

Valentina Persia

Vera Gemma

Daniela Martani