Daniela Martani va all’attacco di Andrea Cerioli, Francesca Lodo, Gilles Rocca e Valentina Persia

Daniela Martani è andata all’attacco di Andrea Cerioli, Francesca Lodo, Gilles Rocca e Valentina Persia su Twitter. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha riservato bordate al vetriolo nei confronti di diversi suoi ex amici di avventura. Nel suo mirino è finito nuovamente l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello, Andrea Cerioli. L’ex gieffina ed ex naufraga vip Daniela Martani ha ribadito che è maleducato e odioso.

Daniela Martani – Foto: Facebook

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi 2021 e opinionista tv nei salotti di Barbara d’Urso ha dichiarato su Twitter: “Cerioli leader? Lui è maleducato e odioso. La maleducazione di Andrea Cerioli è da squalifica. […] Poi dicono che non c’è il clan? Avete fatto restare i più antipatici e falsi, le persone più vere le avete eliminate. I saluti della Lodo i più falsi. Ma la Lodo ancora lì la tenete? Come potete? La Lodo fuori subito. Quanto è odiosa. E Gill? Lui è er bulletto di periferia. Invece Awed? Che noia!”.

Ha annunciato che quando tornerà in studio all’Isola dei famosi farà il finimondo: “Quante ne dirò quando arriverò in studio, tenetevi pronti. Adesso basta tweet sull’Isola, tanto dirò tutto quello che devo dire quando mi vedrete in studio”.

Ne vedremo sicuramente delle belle!