Eva Grimaldi dell’Isola dei famosi 2017 ha svelato al Messaggero Tv di aver ricevuto delle avance dal modello siciliano Simone Susinna durante la loro permanenza in Honduras! “Lui probabilmente lo smentirà – ha detto la famosa e popolare attrice italiana -, ma ecco, delle avance ci sono state. All’inizio parlavamo molto, fitto fitto, gli davo dei consigli, e lui si avvicinava sempre di più, sempre di più, diciamo che mi stava molto vicina”.

In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia, Eva ha voluto lanciare un bellissimo e significativo messaggio a tutti coloro che sono costretti quotidianamente a combattere contro pregiudizi, stereotipi e discriminazioni di ogni genere per via del loro orientamento sessuale: “Le vecchiettine mi fermano per l’Isola che ho fatto, ma poi mi fanno i complimenti per il mio amore con Imma. Non è facile metterci la faccia, serve un percorso, dei tempi. Se queste persone non l’hanno ancora fatto, sapranno loro per quale motivo. Il mio messaggio è anche per tutti i ragazzi e le ragazze che vivono la loro omosessualità nei paesini del profondo Nord e del profondo Sud”.

Come sapete tutti proprio durante il chiacchierato e popolare reality show di Canale 5, condotto da Alessia Marcuzzi, la naufraga vip dell’Isola dei famosi 2017 Eva Grimaldi ha ufficializzato la sua love story lesbo con l’attivista per i diritti gay Imma Battaglia. Secondo alcune indiscrezioni diffuse dal settimanale Oggi Eva Grimaldi e Imma Battaglia sono a un passo dal matrimonio! “Gira voce che l’ex naufraga Eva Grimaldi, 55, sposerà la compagna Imma Battaglia, 57. Pare che il lieto evento possa compiersi già questa estate – ha scritto Alberto Dandolo sul settimanale Oggi -, al Gay Village capitolino. Chissà se ci sarà Vladimir Luxuria, un tempo amica della coppia…”.

Molto presto ne sapremo qualcosa in più! Stay tuned per saperne di più!