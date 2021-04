Francesca Lodo in lacrime all’Isola dei famosi: “All’epoca di Vallettopoli, tutti mi hanno voltato le spalle”

Francesca Lodo è scoppiata in lacrime in diretta tv durante l’ultima puntata dell’Isola dei famosi quando ha ricordato il periodo più brutto della sua vita legato all’inchiesta Vallettopoli, condotta dalla Procura di Potenza da giugno 2006 e riesplosa a livello mediatico il 12 marzo 2007 e che vide coinvolti diversi personaggi noti dello sport, della televisione, dello spettacolo e della politica, oltre a noti imprenditori. La madre di Francesca Lodo le ha chiesto pubblicamente scusa in una lettera per non averla “tenuta per mano” durante quel periodo buio.

Sua madre ha scritto: “La vita ti ha messo a dura prova ma ti sei sempre rialzata da sola, ti chiedo scusa perché non ti ho tenuta per mano”.

La presentatrice dell’Isola dei famosi 2021 Ilary Blasi ha chiesto delucidazioni a Francesca Lodo . La showgirl ha poi confessato: “Mia mamma mi ha chiesto scusa perché c’è stato un periodo della mia vita, dieci anni fa, molto importante e doloroso e mia madre non ha perdonato certe mie affermazioni durante Vallettopoli. C’è stata un’inchiesta durante quel periodo dove io avevo detto determinate cose sulla mia vita e sono passata come la persona che non ero e mia madre in quel momento c’è rimasta molto male”.

Per poi aggiungere: “In quel momento della mia vita sono rimasta sola, tutte le persone che avevo accanto a me mi hanno voltato le spalle. Sono uscita dal mondo della televisione solo con il volere di poter dimostrare quella che sono realmente e non quella che la gente ha pensato che fossi”.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi dell’Isola dei famosi.