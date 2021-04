Isola dei famosi 2021, Daniela Martani rivela: “Ero la vittima sacrificale del gruppo”

Isola dei famosi 2021, ultime news e gossip. L’ex hostess di Alitalia e attivista per i diritti degli animali Daniela Martani ha rivelato che era la vittima sacrificale del gruppo. L’ex concorrente del Grande Fratello ha parlato come sempre senza filtri e senza censure della sua esperienza in Honduras.

Daniela Martani – Foto: Facebook

Tornata nello studio del reality show di Canale5, dopo aver osservato un periodo di quarantena, Daniela Martani ha risposto ad alcune domande della presentatrice tv dell’Isola dei famosi Ilary Blasi. “Io ero la vittima sacrificale del gruppo – ha detto l’ex naufraga vip -, li avevo inquadrati subito e si sono rivelati per quello che sono prendono di mira qualcuno e cercano di farla sfurio subito. Si erano create tante polemiche per la mia entrata, loro sapevano che non avrei avuto scampo e quindi hanno fatto di tutto per farmi uscire”.

Dopo aver assistito allo scontro tra Valentina Persia e Vera Gemma, sostenuta da Tommaso Zorzi, l’ex gieffina ed ex conduttrice radiofonica ha confermato l’esistenza di un gruppo piuttosto ostile: “Quando si parla di clan è vero. Gilles è intoccabile perché, nonostante abbia avuto degli scontri con Francesca lei non lo ha mai nominato. Lei non prende mai le difese delle donne, in particolare. Gilles ha dimostrato aggressività e lei non mi ha mai difesa. La Lodo non prende posizione perché non vuole essere nominata, vuole arrivare alla fine”.

Daniela ha poi concluso: “I personaggi che non mi piacciono proprio sono Gilles, Francesca e Cerioli. Lo trovo lamentoso, iracondo e mette zizzania tra i tutti”.