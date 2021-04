Isola dei famosi 2021: Daniela Martani svela il suo rimpianto

Daniela Martani ha svelato il suo rimpianto legato all’esperienza come naufraga vip dell’Isola dei famosi 2021 ad Isola Party con Andrea Dianetti e Valeria Angione. L’attivista per i diritti degli animali e opinionista di Pomeriggio 5 ha parlato di una cosa che rimpiangerò per tutta la vita. Quale sarebbe?

L’ex pasionaria di Alitalia ed ex naufraga vip Daniela Martani ha raccontato: “Ho detto no a Playa Esperanza perché se avessi accettato sarei andata in ballottaggio con Elisa Isoardi, non so se questo lo sapete, così ho detto di no. Dopo cinque giorni di pioggia ed una gran fatica che provavo in quel momento mi è venuto istintivo dire di no. Quando ho parlato con la mia amica stavo per cambiare idea, ma poi mi hanno incalzata ‘Dai, dai, dai..’ e là di nuovo ho riconfermato il no. Ripensandoci mi son detta che avrei potuto provare a fare il ballottaggio con Elisa Isoardi… è una cosa che rimpiangerò per tutta la vita, spero di avere la possibilità di fare un altro reality dopo L’Isola dei Famosi, mi piacerebbe rimettermi in gioco”.

Dopo l’Isola dei famosi, Daniela è pronta per un altro reality show. Quale? Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini! L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi 2021 e opinionista tv nei salotti di Barbara d’Urso ha svelato: “Ho avuto poca possibilità di far vedere chi sono realmente, a L’Isola dei Famosi ci sono riuscita ma solo in parte. Se in futuro avrò tempo potrò dare di più. Il Grande Fratello Vip mi piacerebbe farlo perché il mio Grande Fratello l’ho dovuto lasciare a metà per motivi di lavoro, mi piacerebbe fare piatti vegani per tutti, perché no?”.

Immagini inedite del mio viaggio in elicottero di ritorno al resort dopo l'eliminazione #isola pic.twitter.com/6jZLKMNIZM — daniela martani (@danielamartani) April 8, 2021

Signorini raccoglierà il suo appello? Staremo a vedere!