Iva Zanicchi mette in guardia Daniela Martani sul Covid: “Se la vedrà con me”

Iva Zanicchi non è di certo una che le manda a dire. Fin dalla prima puntata dell’Isola dei famosi 2021 ha rifilato stoccate al vetriolo nei confronti dell’ex gieffina e attivista per i diritti degli animali nonché no-mask Daniela Martani. Le frasi piuttosto discutibili di Daniela Martani sul Covid hanno sempre scatenato aspre e durissime polemiche sia sui social che in tv. La celebre cantante e opinionista fissa dell’Isola dei famosi ha espresso la sua opinione all’Adnkronos.

Iva Zanicchi ha combattuto contro il Covid-19 e ha perso anche un fratello. “Se Daniela Martani dovessi dire una sola frase negazionista o no vax a L’Isola dei Famosi – ha detto la famosa artista – se la vedrebbe con me che ho vissuto il Covid sulla mia pelle e ho perso un fratello dall’oggi al domani”.

L’argomento, durante le prime due puntate del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, non è stato toccato, ma Iva ha rivelato di essere pronta a riprenderla qualora, in diretta, dovesse lasciarsi andare a qualche dichiarazione particolare: “Se questa signora dovesse dire qualcosa contro i vaccini o dovesse mandare messaggi che non si devono dare di fronte a milioni di spettatori sarei la prima a riprenderla. Verrebbe ripresa e messa a tacere. Se lei osa dire qualcosa se la vedrà con me”.

La partecipazione di Daniela Martani all’Isola dei famosi aveva scatenato dure proteste e polemiche anche da parte di diversi giornalisti e opinionisti tv, da Selvaggia Lucarelli a Giuseppe Candela.

La famosa e influente giornalista, scrittrice e opinionista tv Selvaggia Lucarelli aveva scritto sulla sua pagina Facebook e sul suo profilo Twitter: “A Mediaset dovete vergognarvi. Un paese in cui si premia una no-vax che blocca i traghetti perché non mette la mascherina, che dà dei lobotomizzati agli italiani con la mascherina, il tutto mentre c’è una campagna persuasiva per vaccinare e mentre muoiono migliaia di persone. Ripeto, vergogna”.

