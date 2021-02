L’Isola dei Famosi 2021: nomi dei concorrenti e data di inizio

L’Isola dei Famosi 2021 ha ricevuto il via libera da Mediaset e si prepara a tenerci compagnia da lunedì 8 marzo. Ma chi saranno i concorrenti di questa edizione del survivor show?

Isola dei Famosi- foto youtube.com

Ormai è una notizia ufficiale: l’Isola dei Famosi 2021 condotta da Ilary Blasy arriverà il prossimo 8 marzo su Canale 5.

Dalle ultime indiscrezioni, invece, sembra che l’inviato speciale dall’Honduras non sarà Alvin ma Elenoire Casalegno. L’ex modella avrebbe accettato (si dice in extremis) il ruolo rifiutato da Teo Mammucari.

A commentare le avventure dei naufraghi in studio al posto di Mara Venier dovrebbero esserci Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

I nomi dei concorrenti dell’adventure game restano ancora top secret, ma solo in parte visto che sono stati rivelati alcuni dei protagonisti di questa nuova edizione.

A sbarcare in Honduras saranno Giovanni Ciacci, Elisa Isoardi, Francesca Lodo, Paul Gascoigne, Gilles Rocca, Vera Gemma e Angelina Melillo.

Per il momento, quindi, sembra che la partecipazione di Asia Argento all’Isola dei Famosi 2021 sia sfumata. Vale lo stesso anche per Amedeo Goria che, a quanto pare, non avrebbe trovato l’accordo per partecipare a questa sfida televisiva.

Non si sa ancora se il survivor show condotto da Ilary Blasi avrà un appuntamento settimanale doppio, proprio come accaduto con il Grande Fratello Vip 5.

Non ci resta che attendere nuove informazioni e cerchiare la data di inizio dell’Isola dei Famosi 2021 sul calendario.