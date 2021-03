Selvaggia Lucarelli contro Daniela Martani all’Isola dei famosi: volano tweet al vetriolo e scattano le querele

Selvaggia Lucarelli si è scagliata duramente contro Mediaset e gli autori del reality show di Canale 5 per aver scelto Daniela Martani come naufraga dell’Isola dei famosi 2021. Per la verità questa scelta ha scatenato un vero e proprio pandemonio in Rete. In quest’anno di pandemia di Covid-19, l’ex hostess di Alitalia ed ex concorrente del Grande Fratello ha espresso posizioni piuttosto nette e drastiche contro l’uso della mascherina e gel igienizzanti oltre ad aver parlato di “dittatura sanitaria” e “gente lobotomizzata” in merito alla grave crisi sanitaria nazionale e internazionale. Il popolo del web è in subbuglio.

La famosa e influente giornalista, scrittrice e opinionista tv Selvaggia Lucarelli ha scritto sulla sua pagina Facebook e sul suo profilo Twitter: “A Mediaset dovete vergognarvi. Un paese in cui si premia una no-vax che blocca i traghetti perché non mette la mascherina, che dà dei lobotomizzati agli italiani con la mascherina, il tutto mentre c’è una campagna persuasiva per vaccinare e mentre muoiono migliaia di persone. Ripeto, vergogna”.

A Mediaset dovete vergognarvi. Un paese in cui si premia una no-vax che blocca i traghetti perché non mette la mascherina, che dà dei lobotomizzati agli italiani con la mascherina, il tutto mentre c’è una campagna persuasiva per vaccinare e mentre muoiono migliaia di persone. pic.twitter.com/trewZi2cd9 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 28, 2021

Sotto ai post social dell’Isola dei famosi su Twitter e Facebook si leggono una marea di commenti indignati e sconcertati. Un utente scrive: “È da questa estate che ne combina di ogni e che dice su ogni emittente che insensatamente le dà spazio che il virus è selezione naturale, una pulizia da non combattere. Mettere ‘sta tizia in tv è una totale assenza di rispetto per i 100.000 defunti di questo Paese!”.

La no-mask ed ex conduttrice radiofonica Daniela Martani ha precisato più volte di non essere negazionista, ma non si sa se è una pro-vax o no-vax… Di tutta risposta l’influencer e attivista per i diritti degli animali ha pubblicato dei tweet contro Selvaggia Lucarelli e suo fratello sempre su Twitter.

Capite? #Selvaggialucarelli dice che il fratello nn centra nulla con il locale dove hanno ballato appiccicati senza #mascherine, è solo il concessionario. Peccato fosse lì e sponsorizzasse la festa in ogniddove. Ah Selvaggia ha detto che mi porterà in tribunale, lo farò anche io. pic.twitter.com/UJL3oc3AKR — daniela martani (@danielamartani) March 1, 2021

Libero Quotidiano ha rivelato che Selvaggia querelerà l’influencer: “Ah, la signora Daniela Martani e chiunque abbia diffuso la voce che io fossi all’inaugurazione del locale in questione, anche utilizzando le foto di mio figlio minorenne verrà querelato”. La replica dell’ex hostess di Alitalia non si è fatta attendere: “Ah Selvaggia ha detto che mi porterà in tribunale, lo farò anche io”. Il caso dunque finirà in tribunale!

Daniela Martani all’Isola dei famosi: la lista dei naufraghi

L’ex campione di nuoto Massimiliano Rosolino sarà l’inviato della nuova edizione del reality show di Canale 5, che sarà condotta da Ilary Blasi. Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini saranno le opinioniste fisse in studio.

Una settimana fa il giornalista di Dagospia e Il Fatto Quotidiano, Giuseppe Candela, ha scritto un messaggio al vetriolo su Twitter: “In un momento così delicato, con una pandemia in corso, inserire nel cast dell’Isola dei Famosi Daniela Martani (fonte Tvblog) che ha espresso posizioni imbarazzanti sul Covid è veramente inaccettabile. #isoladeifamosi”.

Ecco la lista dei naufraghi vip:

Elisa Isoardi

Angela Melillo

Drusilla Gucci

Carolina Stramare

Paul Gascoigne

Gilles Rocca

Simone Paciello

Beppe Braida

Visconte Guglielmotti

Akash Kumar

Roberto Ciufoli

Brando Giorgi

Francesca Lodo

Valentina Persia

Vera Gemma

Daniela Martani