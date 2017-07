Anticipazioni Temptation Island, puntata 24 luglio 2017

I protagonisti di Temptation Island 2017 stanno tenendo col fiato sospeso più di 3 milioni di telespettatori: ripensamenti, lacrime e tanti colpi di scena, proprio come vuole la tradizione.

La messa in onda delle puntate subito dopo la registrazione è stata un’idea geniale della produzione per incuriosire i fan del programma ed evitare la diffusione di anticipazioni e rumors sulle scelte finali delle coppie di Temptation Island.

Le immagini del promo della prossima puntata non fa altro che aumentare la curiosità sull’equilibrio della storia tra Antonio e Veronica. Sembrano inequivocabili le immagini che immortalano il ragazzo fra le braccia della tentatrice Jessica. Tutto lascia supporre che ci sia stato un momento di intimità tra i due, un punto di non ritorno.

Ma la caccia allo scoop è sempre aperta. Si vocifera che Ruben sia tornato insieme alla sua fidanzata Francesca, sorvolando su quanto detto durante il reality e la scelta fatta al falò di confronto.

Probabilmente le foto postate sui social, i commenti al vetriolo e i like profusi non sono altro che un modo per depistare tutti i curiosi e gli appassionati del programma Mediaset. Forse!

E così, se Valeria pubblica foto della sua vacanza con la famiglia e la piccola reunion con Sara, Alessio sembra essere in vacanza ad Ibiza con alcuni amici. Che i due si siano lasciati davvero?

Nessuna indiscrezione su Nicola e Sara: lui ha postato una foto dagli studi Mediaset in cui sfoggia un nuovo look e lei ha pubblicato una foto che la ritrae in vacanza con Valeria a Roma.

Bisognerà attendere la quinta puntata di Temptation Island 2017 per capire gli sviluppi e intuire come andranno a finire le storie delle coppie rimaste.

Nel frattempo non resta che guardare la foto che i ragazzi del programma hanno postato tutti insieme il 21 luglio, fatta eccezione per Riccardo e Antonio. Che siano lì per le registrazioni speciali della trasmissione?