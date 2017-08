Filippo Bisciglia: da Temptation Island a Tale e Quale Show

Filippo Bisciglia ha chiuso in bellezza l’edizione 2017 di Temptation Island. Ora per lui potrebbero spalancarsi le porte di Tale e Quale Show. L’ha rivelato lo stesso ex concorrente del Grande Fratello in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Il conduttore di Temptation Island ha parlato delle coppie di questa edizione del reality show, ideato e prodotto dalla regina di Mediaset Maria De Filippi, e del suo futuro professionale.

Durante il suo lavoro di conduttore, l’ex gieffino ha seguito i consigli della star tv Maria De Filippi. “Ormai so come muovermi – ha detto Filippo a Tv Sorrisi e Canzoni -, anche solo con le espressioni del viso, con i gesti. Se inarco le spalle in avanti, i fidanzati cominciano a confidarsi. Se arretro con il corpo, riflettono. Ho imparato studiando dalla ‘capa Maria De Filippi. lei maestra di tutto, dalla scelta del cast alla comunicazione”.

Bisciglia si è anche divertito durante questa edizione del reality show di Canale 5, soprattutto grazie alla coppia costituita da Francesco e Selvaggia. Ha poi svelato una chicca sull’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne Riccardo Gismondi e la sua compagna Camilla Mangiapelo: “Riccardo e Camilla sono la classica coppia di oggi. Litigano per cose futili. Sono arrivati gelosissimi… e sono più gelosi di prima! Lui vorrebbe sposarsela subito, io ho provato a frenarli: Aspettate, è troppo presto. Non fate le cose di fretta. Ma sono giovani, è giusto che vivano il momento”.

Poi ha rivelato di aver partecipato ai provini per la prossima edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti. “Mi hanno chiamato – ha ammesso Bisciglia -, è vero. Il provino l’ho fatto ed è andato bene. Spero che mi prendano! La mia famiglia è originaria di Firenze e i miei parenti sono tutti fan di Carlo Conti”.

In bocca al lupo!