Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma di Temptation Island 2017 si sono lasciati pochi giorni fa e la notizia ha sconvolto i fan dell’ormai ex coppia del reality show di Canale 5, ideato e prodotto dalla regina di Mediaset Maria De Filippi. Selvaggia Roma ha annunciato la separazione da Francesco Chiofalo in un video pubblicato sui social: “Io e Fra ci siamo lasciati. Vi prego, non chiedete il perché, perché tanto non rispondo. Vi mando un bacio, lenticchie, buonanotte!”. Ora è giunto il commento di Chiofalo, sempre su Instagram.

Francesco ha ammesso di essere davvero distrutto e sconvolto… Anche se appare un uomo tutto d’un pezzo, Chiofalo ha rivelato di essere anche lui fragile soprattutto in amore. Ecco il suo messaggio rivolto alle sue numerose follower che chiedevano delucidazioni sulla fine della storia d’amore con Selvaggia Roma.

“Mi state bombardando con domande di ogni tipo – ha scritto Chiofalo – Non è per maleducazione che non rispondo, ma penso che questo non sia il luogo dove risolvere questo tipo di questioni. Mi sento morire dentro, non sto bene per niente. Al di fuori ho un aspetto forte, ma dentro c’è un ragazzetto fragile e con dei sentimenti come tutti voi. Vi chiedo solamente un po’ di rispetto. In questo momento non mi va di rispondere a domande in merito alla separazione tra me e Selvaggia”.

Già diversi giorni fa Selvaggia aveva annunciato la fine della convivenza con Francesco Chiofalo. L’ex concorrente di Temptation Island 2017 Selvaggia Roma aveva rilasciato un’intervista al settimanale di gossip Spy di Alfonso Signorini in cui aveva dichiarato che il matrimonio era stato rimandato. “Al momento non ci sono né date – aveva detto l’ex concorrente di Temptation Island -, nè altro. Prima c’è la necessità di sistemare il nostro rapporto. Non lavoro nemmeno più nella sua attività di famiglia. Sui social avevano scritto che mi ero fidanzata con lui solo per i soldi, ma come si permettono?”.

Ora è tutto finito tra Selvaggia e Francesco!