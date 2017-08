Francesco Chiofalo di Temptation Island 2017 ha picchiato Selvaggia Roma? Per questo motivo è finita la loro storia d’amore? I rumor si sono diffusi subito dopo che Selvaggia Roma aveva annunciato la rottura in un video social in cui era apparso sconvolta e secondo alcuni follower anche con un occhio nero: “Io e Fra ci siamo lasciati. Vi prego, non chiedete il perché, perché tanto non rispondo. Vi mando un bacio, lenticchie, buonanotte!”. A stretto giro era arrivato il commento social di Francesco Chiofalo: “Mi state bombardando con domande di ogni tipo – ha scritto Chiofalo – Non è per maleducazione che non rispondo, ma penso che questo non sia il luogo dove risolvere questo tipo di questioni. Mi sento morire dentro, non sto bene per niente. Al di fuori ho un aspetto forte, ma dentro c’è un ragazzetto fragile e con dei sentimenti come tutti voi. Vi chiedo solamente un po’ di rispetto. In questo momento non mi va di rispondere a domande in merito alla separazione tra me e Selvaggia”.

Nelle ultime ore alcuni follower hanno diffuso alcune indiscrezioni shock su possibili violenze subite da Selvaggia da parte di Francesco. Chiofalo ha prontamente spazzato via questi pettegolezzi completamente infondati: “Purtroppo mi ritrovo a dovermi giustificare da accuse assurde. Preferirei che questo lo dichiarasse Selvaggia. Purtroppo non mi risponde al telefono e ai messaggi da ormai due giorni. Spero che appena leggerà questa didascalia mi supporti in onore almeno di quello che c’è stato fra noi”.

Per poi aggiungere: “Sto ricevendo delle accuse pesanti in merito al video che lei ha postato qualche giorno fa dove uifficializzava la fine del nostro rapporto. Vengo accusato di averle fatto un occhio nero e che nel video è molto evidente. Non ho mai alzato un dito su di lei in 6 anni di rapporto e mai lo farò e chi alza le mani contro una donna per me non è un uomo. Spero che Selvaggia leggendo questa didascalia che ho scritto mi venga in supporto. Probabilmente il nero sull’occhio che si vede è il trucco che con l’effetto di bianco e nero dà l’idea che lei ha un occhio pisto”.

Sulla questione è intervenuta l’ex concorrente di Temptation Island 2017 Selvaggia Roma per fare chiarezza una volta per tutte: “Ho letto una cosa molto grave, l’occhio nero non c’è mai stato. Se avete visto il video, io sono tornata in albergo dopo la serata completamente distrutta quindi non è così. Mi raccomando non accusate ingiustamente Francesco. Sicuramente sarà stato l’effetto che ho messo”.

Ora i fan sperano vivamente in un ritorno di coppia! Staremo a vedere!