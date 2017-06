Georgette Polizzi è stata una delle protagoniste principali di Temptation Island 2016. La nuova edizione del reality show di Canale 5, ideato e prodotto dalla regina di Mediaset Maria De Filippi e condotto dall’ex concorrente del Grande Fratello Filippo Bisciglia, prenderà il via lunedì 26 giugno su Canale 5, ma l’ex concorrente ha colto l’occasione per dedicare una bellissima e struggente dedica social al suo fidanzato Davide Tresse.

La protagonista di Temptation Island 2016 Georgette Polizzi ha condiviso un lungo messaggio su Instagram, ribadendo sostanzialmente il proprio amore per Davide: “Un anno fa a quest’ora ci stavano odiando… ed eravamo sempre più consapevoli che prendere due strade diverse sarebbe stata la scelta migliore!!! Un anno fa a quest’ora avevo messo in atto qualsiasi cosa pur di smuovere dentro di te quel qualcosa che ti facesse capire che dare per scontata la persona che è al tuo fianco è il modo più facile per perderla!!!”.

La bravissima stilista Georgette Polizzi, che era stata insultata anche per il taglio di capelli, ha aggiunto: “Un anno fa a quest’ora stavi facendo di tutto per farmela pagare pensando che in realtà il mio amore se ne fosse andato! Un anno fa a quest’ora vivevamo gli ultimi giorni divisi cercando di immaginarci uno senza l’altro! Un anno fa a quest’ora guardando il cielo pensavamo a come fare a dividere le cose costruire insieme!!! Un anno fa a quest’ora non sapevamo che il nostro amore è così forte da vincere su tutto e tutti… e che avrei postato questa foto al tuo fianco! Perché a mio avviso l’amore vero è proprio questo… quello perfettamente imperfetto!!! Sì, perché con la gioia nel cuore oggi dico ti amo più di ieri, momo mio!!!”.

