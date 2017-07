Maria De Filippi ha confermato al settimanale di gossip Chi che ci sarà la seconda edizione del trono gay di Uomini e Donne e ha rivelato che ci sarà la versione vip del reality show Temptation Island. In questi ultimi mesi ha tenuto banco, per la verità se ne continua a parlare ancora oggi, lo scandalo Claudio Sona. Il primo tronista gay nella storia della fortunata e chiacchierata trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta dalla regina di Mediaset Maria De Filippi, è finito al centro di aspre e durissime polemiche diverse settimane fa quando Juan Fran Sierra ha confessato sui social di aver avuto una storia d’amore con l’ex tronista gay quando era sul trono omosessuale. Se finora l’ex corteggiatore gay Mario Serpa era stato piuttosto diplomatico e clemente nei confronti di Claudio Sona, anche Serpa ha deciso di prendere posizione e ha lanciato una stoccata al vetriolo che non è passata affatto inosservata: “Si è preso gioco dei miei sentimenti“. L’ex corteggiatore del trono gay dal passato eterosessuale è davvero deluso e amareggiato.

Alla luce di questo scandalo che ha offuscato l’immagine del trono gay di Uomini e Donne, in molti hanno pensato a una sospensione almeno temporanea del trono gay. Ma la moglie del celebre conduttore tv e giornalista Maurizio Costanzo ha spazzato via ogni dubbio e alla rivista di cronaca rosa diretta da Alfonso Signorini ha spiegato che la seconda edizione del trono gay si farà.

Visto il successo clamoroso di Temptation Island 2017, Maria De Filippi ha rivelato che ci sarà una versione vip del reality show di Canale 5.

La regina di Mediaset ha poi rivelato una bellissima sorpresa per i telespettatori di C’è posta per te: una delle coppie vip più discrete e amate del jet set nazionale, formata da Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, sarà la protagonista di una puntata del noto e famoso programma tv del sabato sera di Canale 5.