Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo hanno parlato della loro esperienza al reality show di Canale 5, Temptation Island 2017, durante un’intervista rilasciata al programma radiofonico Non succederà più che va in onda su Radio Radio ed è condotto da Giada Di Miceli. Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo hanno reagito bene alle tentazioni del reality show, ideato e prodotto dalla regina di Mediaset Maria De Filippi, e sono più innamorati e affiatati che mai. La bellissima e giovanissima coppia di Uomini e Donne sprizza amore da tutti i pori. Camilla Mangiapelo è rimasta un po’ amareggiata e delusa dal comportamento di una sua ormai ex amica ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Simona Solimeno, con il suo fidanzato.

La fidanzata dell’ex tronista del trono classico Riccardo Gismondi ha parlato della sua ex amica: “Lei mi ha scritto un messaggio per chiarire, però io ho bisogno di sbollire… quando sarà il momento, se ci sarà il momento, ne parleremo. Per adesso voglio solo stare serena, ritrovare il mio equilibrio e la mia serenità con Riccardo. Ci sarà tempo per chiarire con lei…”. Per poi aggiungere: “Ci sono determinate cose da cui un’amica può rimanere delusa. Sbrocca, perché è umano, ma io non ho visto nulla di particolare tra di loro. Certe cose, però, potevano essere evitate da un’amica”.

L’ex tronista ha asserito di non aver provato nessun tipo di attrazione nei confronti della tentatrice Simona. “Penso che in un contesto del genere – ha detto Riccardo -, in cui vieni estraniato dalla vita di tutti i giorni, vedere un volto conosciuto lì dentro ti porta a legarti. Poi, come sapete tutti, lei a Uomini e Donne era scesa per Claudio D’Angelo lo stesso giorno di Camilla, se io avessi avuto voglia di conoscerla da quel punto di vista, lo avrei fatto già all’epoca. Poi mi era parso di capire che fosse una persona di cui Camilla si fidasse, quindi non c’ho visto nulla di male e non l’ho assolutamente fatto con altri scopi, anche perché non è un tipo di bellezza che a me può attrarre”.

Gismondi ha però sottolineato con grande onestà: “Non ho mai visto in Simona la volontà di fare una cosa del genere, anzi, cercava di farmi ragionare sulle situazioni con Camilla”.

Riccardo e Camilla hanno superato questa prova d’amore con grande tenacia, determinazione e rispetto!