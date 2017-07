Roberta Mercurio e Flavio Zerella di Temptation Island 2016 si sono scagliati contro Luca Onestini e Soleil Sorgè di Uomini e Donne sui social! Un duro scontro tra la coppia di Temptation Island e la coppia di Uomini e Donne, che sta tenendo banco in Rete. Ai microfoni di Non succederà più, la trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli, sulle frequenze di Radio Radio, Roberta e Flavio hanno dichiarato di recente: “Lui è un bravo ragazzo per carità, ma su alcune cose è superficiale. Purtroppo gli uomini ragionano con un’altra testa e lui e Soleil sono simili. Guardano molto all’apparenza e al lato estetico rispetto a quello che ci può essere dentro”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorgè ha replicato immediatamente su Instagram: “Alcune persone dovrebbero provare dei gastro protettori. Vi esce davvero troppo gas dall’esofago. Auguro il meglio a questa persona (a me sconosciuta) ed il suo compagno, ma un piccolo consiglio: prima di fare nomi altrui e dare sentenze così lontane dalla realtà provate a conoscere le persone”.

L’ex tronista di Uomini e Donne Luca Onestini ha aggiunto in una diretta su Instagram Stories: “Annunciano il matrimonio con anni di anticipo, almeno sono coerenti. Non ti curar di loro ma guarda e passa. Voce del verbo compatire”.

Roberta Mercurio ha contoreplicato sempre sui social: “Fossi in alcune persone, invece di lamentarsi di quei 2 centimetri mancanti sul sedere per fare il modello di una nota azienda di costumi, cercate di aggiungere 2 cm in più a quella cosa che vi manca a tutti gli effetti e che si chiama cervello”. Flavio Zerella è stato ancora più duro nei confronti dell’ex tronista Luca Onestini: “Tutti leoni dietro una tastiera, li vorrei vedere da vicino questi pseudo uomini”.

Lo scontro tra le due coppie sta dividendo in due i fan dei due programmi tv di Maria De Filippi!