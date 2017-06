Roberta Mercurio di Temptation Island ha replicato agli insulti e alle offese, alcune anche molto pesanti e gravi, delle hater mediante alcuni post condivisi sui suoi profili social. Roberta Mercurio, che convolerà a nozze con Flavio Zerella molto presto, ha risposto alle detrattrici accusandole di essere simili ai classici cyberbulli. La fidanzata di Flavio Zerella ha esordito così sui suoi profili Instagram e Facebook: “Magari ci fossero più donne come me e meno ragazzine come te”.

L’ex concorrente di Temptation Island 2016 Roberta Mercurio ha poi continuato: “Vi sentite forti a scrivere dietro una tastiera e a giudicare solo quello che vedete da una televisione, poi nella vita reale fate cento volte peggio di un reality. Ma soprattutto facile mandare a quel paese una storia di 7 anni se non la si vive in prima persona eh? Ma che ne volete sapere voi della parola perdono se siete logorate solo dalla cattiveria e dalla superficialità”.

Le sue hater l’hanno attaccata duramente per aver perdonato il suo fidanzato. Ma lei non ci sta. “Del tuo ‘sei senza orgoglio’ – ha spiegato Roberta – mi faccio una bella risata. Non mi conosci, non conosci il mio fidanzato, la mia vita e non hai vissuto con noi 7 anni di relazione. Relazione che non vado a buttare all’aria per un reality di 21 giorni, cosa che le persone ignoranti come te non hanno capito. Impara la parola perdono. Sai qual è il punto? Che donne come te non hanno le palle per perdonare perché dietro il perdono c’è un lavoro di sofferenza che neanche immagini”.

Roberta Mercurio e Flavio Zerella di Temptation Island 2016 hanno superato quel momento buio e sono pronti per il lieto evento. Le critiche e le accuse lasciano il tempo che trovano…

A presto con nuove news, anticipazioni e indiscrezioni sui concorrenti di Temptation Island!