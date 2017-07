Ruben Invernizzi e Francesca Baroni sono tornati insieme dopo Temptation Island 2017! Colpo di scena per i fan e i telespettatori del reality show di Canale 5, ideato e prodotto dalla regina di Mediaset Maria De Filippi. I messaggi e i commenti social di Francesca Baroni non lasciano spazio ad alcun dubbio. Inoltre alcuni fan hanno sorpreso Ruben e Francesca durante una romantica passeggiata. La loro storia d’amore non è affatto finita! Ruben Invernizzi e Francesca Baroni sono di nuovo in love! I fan di Ruben sono davvero sotto shock. In molti criticano la sua scelta di concedere una seconda possibilità alla sua fidanzata Francesca Baroni, che l’aveva pesantemente insultato e offeso durante il programma tv condotto dall’ex concorrente del Grande Fratello Filippo Bisciglia. Molte sue ammiratrici già sognavano di vederlo sul trono classico di Uomini e Donne a settembre. In realtà la separazione tra Ruben e Francesca è durata pochissime ore!

Lui l’aveva lasciata durante l’ultimo scontro in tv davanti al falò. Francesca era rimasta quasi senza parole di fronte a un Ruben completamente nuovo. Invernizzi aveva subito messo i puntini sulle i: “Tra i due, quella sbagliata sei tu. Hai solo sparato a zero su di me, non sono più innamorato. Sono deluso da te. Mi manchi di rispetto. A te non andrà mai bene nessuno. Sei insicura e infelice. Che ridicola che sei. Io esco da qui orgoglioso di me. Da qui, tu esci sconfitta. Io ti vedevo come la donna della mia vita. Fine della storia. Ne trovo subito una meglio di te”. Il giorno dopo, Francesca aveva chiesto di poter incontrare ancora una volta Ruben: “Mi sono fatta schifo da sola. Scusami”. Lui ha risposto: “Accetto le scuse, ma non cambio idea”.

Ora a quanto pare, Ruben le ha concesso una seconda chance. Ma i fan sono su tutte le furie e stanno duramente criticando Invernizzi, accusandolo di essere uno “zerbino”.