Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo di Temptation Island 2017 non si sposano, almeno per il momento. I due protagonisti dell’ultima edizione del reality show di Canale 5, ideato e prodotto dalla regina di Mediaset Maria De Filippi, non convivono più ma collaborano dal punto di vista lavorativo. L’ex concorrente di Temptation Island 2017 Selvaggia Roma ha rilasciato un’intervista al settimanale di gossip Spy di Alfonso Signorini in cui ha parlato dei progetti futuri della coppia. Niente nozze in vista per Selvaggia e Francesco. “Ma al momento non ci sono né date – ha detto Selvaggia -, nè altro. Prima c’è la necessità di sistemare il nostro rapporto. Non lavoro nemmeno più nella sua attività di famiglia. Sui social avevano scritto che mi ero fidanzata con lui solo per i soldi, ma come si permettono?”.

L’ex concorrente romana di Temptation Island ha negato di aver partecipato al reality show condotto da Filippo Bisciglia per una questione di gelosia, talmente forte che abbia messo a repentaglio il rapporto: “Non sono andata a Temptation Island per la gelosia ma perché ero stata tradita prima del programma. La mia volontà era metterlo alla prova e tornare ad avere fiducia in lui”.

Le avance della tentatrice Desiree Maldera al suo fidanzato non sono andate giù all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Dice di portarmi rispetto, ma poi chiede l’amicizia su Facebook al mio fidanzato. Mi sono chiesta perché fosse stata così sbrigativa a cercarlo e l’ho chiamata per avere spiegazioni. Di lei non mi fido e non mi fiderò mai”.

La replica di Desiree non si è fatta attendere. Sul suo profilo Instagram ha scritto: “Non ho mai mandato la richiesta di amicizia a nessuno. Potete dormire sereni. Mai sentito o contatto nessuno. Non ho messo un like o un segui a nessuno dei due. Mai più visti o sentiti. Io voglio bene a Francesco, Selvaggia mi è simpatica. Credo di non aver fatto nulla di male. Ci sono tante persone sulla faccia della Terra armate di pisello. Questa storia è ridicola, ho tanti difetti, ma bugiarda no”.

