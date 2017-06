Temptation Island 2017: concorrenti, quando inizia e anticipazioni

Temptation Island 2017: ecco tutte le ultime news e anticipazioni sul reality show prodotto dalla regina di Mediaset Maria De Filippi e trasmesso da Canale 5. La quinta edizione del programma televisivo (la prima edizione si chiamava Vero Amore) condotto dall’ex concorrente del Grande Fratello Filippo Bisciglia andrà in onda a partire da lunedì 26 giugno in prima serata su Canale 5. Qual è la location di questa edizione? Sempre il resort Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula della città metropolitana di Cagliari. A differenza di quanto è stato scritto e detto molto in questi ultimi mesi, ci sarà soltanto una coppia di Uomini e Donne: l’ex tronista del trono classico Riccardo Gismondi con la sua fidanzata Camilla Mangiapelo.

Chi sono le altre coppie di concorrenti? Tutte sconosciute al grande pubblico. Valeria (31 anni, commessa) e Alessio (29, imprenditore). Lei lavora nel negozio di abbigliamento del fidanzato. Sono legati da 5 anni ma da 3 la relazione è in una fase di stallo. Poi ci sono Francesca (22 anni, animatrice) e Ruben (26, impiegato), che sono fidanzati da 2 anni ma se lui è innamorato perso lei ha dei dubbi sui propri sentimenti. Poi ci sono Selvaggia (27 anni, impiegata) lavora nel Bed & Breakfast della famiglia di Francesco (28, personal trainer). Convivono da 5 anni e spesso litigano per la gelosia di lei. Recentemente sono usciti da una crisi che li ha allontanati per 6 mesi.

Le ultime due coppie sono: Veronica (27 anni, studentessa) e Antonio (35, rappresentante) e Sara (21 anni, studentessa) e Nicola (34, calciatore). Per quanto riguarda la prima coppia, lui ha già due figli da precedenti relazioni, cosa che aveva suscitato molti dubbi in lei all’inizio della loro storia, che però è ben presto diventata stabile, passionale ma anche litigiosa. Per quanto riguarda Sara e Nicola, sono fidanzati da 5 anni. Lui, calciatore a Isernia, è un playboy e per questo motivo scatena la gelosia della sua fidanzata, che nella vita ha avuto solo lui.