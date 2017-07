Temptation Island 2017: Ruben Invernizzi e Francesca Baroni hanno catalizzato le attenzioni mediatiche su di loro fin dalla prima puntata risultando gli assoluti protagonisti di questa edizione del reality show di Canale 5, ideato e prodotto dalla regina di Mediaset Maria De Filippi. Dopo che lui l’aveva lasciata durante l’ultimo scontro in tv davanti al falò, Ruben e Francesca sono tornati insieme. Entrambi per contratto non hanno pronunciato una parola sulla loro reunion, ma durante l’ultima diretta video su Instagram la giovane bergamasca ha rivelato che lei e Ruben torneranno a Temptation Island in occasione dell’ultima puntata.

Inutile dire che entrambi sono finiti nel mirino dei fan e degli hater per via del loro chiacchierato e discusso (finto?) ritorno di fiamma. C’è chi accusa Ruben di essere uno zerbino e c’è chi accusa Francesca di essere falsa e opportunista. Ma ci sono anche diversi internauti che pensano che sia stata tutta una messinscena mediatica per far lievitare gli ascolti tv e al tempo stesso rendere interessante il reality show condotto dall’ex concorrente del Grande Fratello Filippo Bisciglia.

Proprio quest’ultimo ha voluto dire la sua opinione in merito alla coppia formata da Ruben e Francesca in un’intervista rilasciata al settimanale di gossip Spy della Mondadori.

Il fidanzato di Pamela Camassa ha difeso a spada tratta Francesca e ha lanciato un messaggio al vetriolo nei confronti di Ruben. “Le cattiverie di Francesca? Ruben sapeva tutto – ha confidato Bisciglia a Spy – anche prima del programma. Già ai provini ci aveva raccontato queste sue debolezze e lo aveva fatto davanti a Ruben”. Per poi spezzare una nuova lancia a favore della fidanzata di Ruben Invernizzi: “Francesca non è cattiva. La sua intenzione non era distruggerlo sulla pubblica piazza”.

Ne vedremo delle belle!