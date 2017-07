Temptation Island 2017: Ruben Invernizzi ha dato il benservito alla fidanzata Francesca Baroni dopo le offese e gli insulti volgari e gratuiti ricevuti dalla sua compagna durante il reality show di Canale 5, ideato e prodotto dalla regina di Mediaset Maria De Filippi. La decisione di Ruben è stata accolta con grande gioia ed entusiasmo dai telespettatori di Temptation Island.

Francesca e Ruben stavano insieme da 2 anni e 4 mesi, dopo essersi conosciuti in discoteca. I due ragazzi avevano deciso di partecipare al programma tv condotto dall’ex concorrente del Grande Fratello Filippo Bisciglia per mettere alla prova il loro amore. Lei è laureata in Economia e Marketing e fa animazione nei locali. Lui è impiegato in una ditta bergamasca che produce caschi per le moto e sta prendendo in considerazione l’idea di iscriversi all’Università.

I due non avevano mai convissuto seriamente, tralasciando i weekend nel bilocale di lui, perché Francesca non sapeva se Ruben fosse davvero l’uomo della sua vita. Frase che la ragazza aveva ripetutamente detto durante il programma di Canale 5.

Dal primo giorno del reality, Francesca si era sfogata con le altre ragazze usando termini offensivi e insulti volgari: “È uno sfigato. Un finto tonto che fa la vittima e che mi dipinge come un mostro. È una storia di mer… Una storia del ca…. La storia più brutta del mondo”.

Durante il momento del confronto davanti al falò, Francesca è rimasta quasi senza parole di fronte a un Ruben completamente nuovo. Invernizzi ha subito messo i puntini sulle i: “Tra i due, quella sbagliata sei tu. Hai solo sparato a zero su di me, non sono più innamorato. Sono deluso da te. Mi manchi di rispetto. A te non andrà mai bene nessuno. Sei insicura e infelice. Che ridicola che sei. Io esco da qui orgoglioso di me. Da qui, tu esci sconfitta. Io ti vedevo come la donna della mia vita. Fine della storia. Ne trovo subito una meglio di te”.

Il giorno dopo, Francesca ha chiesto di poter incontrare ancora una volta Ruben: “Mi sono fatta schifo da sola. Scusami”. Lui ha risposto: “Accetto le scuse, ma non cambio idea”.