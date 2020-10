Temptation Island: puntata 14 ottobre 2020

La quinta puntata di Temptation Island è stata ricca di avvenimenti, colpi scena e falò definitivi appena prima dell’appuntamento finale.

Salvo e Francesca Temptation Island- foto wittytv.it

Ancora una volta Alessia Marcuzzi ha saputo aiutare e guidare i protagonisti di Temptation Island in queste ultime batture prima del gran finale di martedì prossimo.

Nello e Carlotta

Nello e Carlotta si apprestano ad arrivare al confronto finale: lui è sempre più vicino emotivamente e fisicamente alla single Benedetta mentre lei cerca di capire fino in fondo se stessa.

Nel Pinnettu Carlotta vede un video in cui Nello e Benedetta appaiono vicini e complici a tal punto che lui le confida cose private. Le fa tanti complimenti e la sorprende con una colazione a letto.

Il falò non cambia la situazione di Carlotta. La ragazza è costretta a vedere crescere la complicità tra il fidanzato e la single tra carezze e baci sulla guancia.

In un altro video Nello si mette a nudo con Benedetta, parlandogli del padre e raccontandogli aneddoti di infanzia. Carlotta ci resta malissimo per il comportamento e le attenzioni del fidanzato verso un’altra.

Per quanto riguarda Nello, invece, c’è un video nel quale vede la sua Carlotta ballare, cantare e divertirsi con i single. Non sembra preoccupato.

Alberto e Speranza

Alberto e Speranza sono arrivati al capolinea della loro esperienza: lui ha abbassato tutte le barriere con la single Nunzia mentre lei si strugge per lui.

La ragazza scopre che il fidanzato è partito per il weekend da sogno con la single Nunzia e inizia a temere per il peggio.

Al falò le paure di Speranza si concretizzano: Alberto e Nunzia si abbracciano, si cercano e si addormentano sotto le coperte. Tra i due sembra essere scattato il bacio.

Per i due fidanzati arriva il momento del falò di confronto e Alberto saluta Nunzia con la certezza che la ragazza vorrebbe frequentarlo anche fuori.

Alberto arriva al falò e capisce dal volto di Speranza che il confronto non sarà pacifico: lui le ricorda gli alti e bassi della loro storia mentre lei lo accusa di averla presa in giro e umiliata.

I due guardano i video di Alberto e il ragazzo prova a spiegare le motivazioni che lo hanno spinto a comportarsi così, ma per Speranza i problemi andavano superati insieme.

Dopo un botta e risposta e la visione dei video, però, Alessia chiede ad Alberto se è innamorato di Speranza, ma la puntata finisce.

Salvo e Francesca

Salvo e Francesca sono arrivati in corsa, ma sembrano aver maturato le loro consapevolezze prima degli altri: lui dice di sentirsi già single mentre lei non capisce come l’amico di una vita possa ferirla così.

Al falò Francesca ascolta con attenzione le parole di Salvo e scopre che il ragazzo ha provato ad andare via di casa, salvo poi restare. Per la ragazza è troppo e chiede il falò di confronto.

Durante il falò dei fidanzati, Alessia Marcuzzi comunica la decisione a Salvo e i due consumano il loro falò di confronto.

I fidanzati guardano i video in cui Salvo esprime il suo malcontento mentre Francesca ribadisce le stesse cose sotto forma diversa.

Alla fine i due decidono di fare un passo indietro e costruire delle nuove basi per andare avanti con la relazione. Salvo e Francesca escono insieme da Temptation Island!