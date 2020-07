Temptation Island: puntata 16 luglio 2020

La terza puntata di Temptation Island ha tenuto col fiato sospeso i telespettatori tra sfoghi, scoperte e confronti anticipati.

Ciavy e Valeria Temptation Island- foto it.notizie.yahoo.com

Filippo Bisciglia ha raccontato il viaggio nei sentimenti delle coppie vip e non vip di questa edizione di Temptation Island, intervenendo anche in prima persona nel falò di confronto tra Ciavy e Valeria.

Non ci resta che scoprire tutto quello che è successo a grandi linee durante la terza puntata di Temptation Island.

Valeria e Ciavy

Valeria e Ciavy sono arrivati a un punto di non ritorno: lei ha trovato nuove consapevolezze e si lega sempre di più al tentatore Alessandro mentre lui non si cura di lei e progetta una vacanza con le single.

Durante il falò dei fidanzati, Ciavy osserva le immagini della fidanzata tra le braccia del single Alessandro e vede i due sfiorarsi le labbra. Il P.R. chiede un falò di confronto immediato.

Valeria si presenta al falò di confronto e affronta la furia del fidanzato, il quale l’accusa di essere stata irrispettosa. Lei non ci sta e ammette di essersi scoperta: i due tornano a casa da single.

Antonella e Pietro

Antonella e Pietro stanno scoprendo alcuni problemi di coppia: lei ammette di sentire di nascosto l’ex fidanzato mentre lui, visibilmente ferito, inizia a relazionarsi con le single.

Il falò è un momento delicato per entrambi: lui scopre che Antonella ha baciato a stampo un single durante una festa e ascolta la fidanzata chiamarlo “Fabiano”.

Dal canto suo, invece, Antonella riceve il suo primo video e resta sconvolta nell’ascoltare le parole di Pietro che la definisce “egocentrica”, “adolescenziale” e “arida”. L’ex Non è la Rai resta basita.

Annamaria e Antonio

Annamaria e Antonio non fanno passi avanti: lei lo accusa di essere immaturo mentre lui si avvicina alla single Ilaria stuzzicandola, ma professandosi impegnato.

Al falò delle fidanzate, Annamaria vede un video nel quale il fidanzato cerca di sondare il terreno con la single Ilaria, continuando a rimarcare il fatto di essere fidanzato ma potenzialmente interessato a lei.

Anna e Andrea

Anna e Andrea restano ancorate sulle loro posizioni: lei vorrebbe una famiglia mentre lui vuole stare con lei dedicandosi ad altre priorità.

Dalla puntata precedente, però, Anna sta cercando di far ingelosire il fidanzato avvicinandosi al single Carlo. Andrea, invece, si avvicina alla tentatrice Laura.

I rispettivi falò sono una conferma: Anna cerca un’intesa fisica con Carlo mentre Andrea si sfoga per le pretese della fidanzata.

Manila e Lorenzo

Manila e Lorenzo formavano una delle coppie più solide di questa edizione, ma gli equilibri sono cambiati dalla scorsa puntata.

Se per Manila non c’è alcun video, al falò dei fidanzati Lorenzo la osserva mentre si fa spalmare la crema e rimarca la sua volontà di non cambiare città. L’ex calciatore mal sopporta la mancanza di progettualità della soubrette.