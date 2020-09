Temptation Island: puntata 16 settembre 2020

La prima puntata di Temptation Island ha superato le aspettative dei telespettatori tra rivelazioni, commenti al vetriolo e attrazioni lampanti.

Sofia e Amedeo Temptation Island- foto wittytv.it

Alessia Marcuzzi ha dato il via al viaggio dei sentimenti delle coppie protagoniste di questa edizione di Temptation Island.

Dopo la presentazione delle coppie, come di consueto, i fidanzati e le fidanzate hanno conosciuto i single che li accompagneranno in questa avventura.

Carlotta e Nello

Carlotta e Nello sono fidanzati da 6 anni: lei vorrebbe il matrimonio mentre lui sarebbe indirizzato verso la convivenza.

La ragazza è la prima a inaugurare il pinnettu. Lì osserva dei video nei quali il fidanzato apprezza le single e ammette di desiderare delle relazioni intime con loro.

Al falò Carlotta vede il fidanzato comportarsi in modo molto giocoso (specialmente con Benedetta) mentre non ci sono video per Nello.

Speranza e Alberto

Speranza e Alberto stanno insieme da 16 anni: lei non si fida di lui ma vorrebbe dare una svolta alla relazione mentre lui non si dice convinto di amarla.

La fidanzata entra nel pinnettu e scopre che Alberto l’ha tradita e che il ragazzo vive il loro rapporto come un’abitudine.

Al falò lei lo vede lamentarsi della relazione e avvicinarsi fisicamente alla tentatrice Nunzia, salvo poi piangere per le critiche degli altri compagni di avventura. Non ci sono video per Alberto.

Sofia e Amedeo

Sofia e Amedeo hanno una relazione di 11 anni, ma i due non vivono nella stessa città e questo destabilizza particolarmente la coppia.

Lei viene chiamata nel pinnettu e si chiarisce un dubbio: Amedeo l’ha tradita. Quella lettera d’amore che ha trovato sul comodino non era per amico.

La ragazza chiede il falò di confronto anticipato e Amedeo si presenta: lei lo mette di fronte alla realtà e lui si scusa per non averlo confessato prima.

Sofia è disposta a perdonarlo mentre Amedeo ammette di non aver chiarito i suoi dubbi, ma i due escono insieme.

Anna e Gennaro

Anna e Gennaro stanno insieme da 6 anni: lei vuole capire se è il caso di portare avanti la relazione mentre lui si dice innamorato.

I due si feriscono a vicenda: Anna rivela che il fidanzato lavora soltanto perché si tratta dell’attività di famiglia e dice di essere stanca del loro rapporto piatto mentre Gennaro critica la fidanzata e si avvicina alla single Giulia.

Anna si avvicina al tentatore Mario e lui le lascia in camera la camicia che aveva indossato e piaceva alla ragazza.

La situazione precipita quando Anna critica la famiglia di Gennaro: il ragazzo chiede il falò di confronto immediato.

Serena e Davide

Serena e Davide sono fidanzati da quasi 3 anni: lei lamenta la gelosia di lui mentre lui si giustifica rivelando che il problema è la modalità con cui è nata la loro relazione.

La fidanzata viene chiamata nel pinnettu e ascolta le confessioni di Davide: è geloso e possessivo perché la vede insicura. D’altronde è tornata con l’ex più volte. Per questo la limita molto.

Dal canto suo, invece, Davide è costretto a fare i conti con la voglia di libertà di Serena, la quale indossa un costume che il fidanzato non le avrebbe mai fatto indossare. La ragazza si avvicina a Ettore.

Nadia e Antonio

Nadia e Antonio stanno insieme da 2 anni: lei si è presa una pausa da tutto e non vuole vincoli mentre lui la considera immatura e vorrebbe capire se c’è un futuro.

In questa prima puntata Antonio ha modo di vedere Nadia divertirsi con Stefano e scoprire che il single è addirittura geloso della sua fidanzata, cosa che la ragazza non sembra infastidire.