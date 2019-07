Temptation Island: puntata 22 luglio 2019

Si stringe il cerchio intorno alle ultime tre coppie rimaste nei villaggi di Temptation Island 2019 e gli ultimi falò aprono alla resa dei conti di lunedì prossimo.

Filippo Bisciglia ha traghettato Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio e Sabrina e Nicola attraverso la quinta e penultima puntata di Temptation Island 2019 prima dei confronti finali.

Ilaria e Massimo

La puntata di ieri è stata decisiva per Ilaria e Massimo e i due anni di relazione sembrano pesare come un macigno per i due, ma lei è ancora innamorata del fidanzato.

Massimo si avvicina ancora di più alla single Elena rivelando di non essere più felice da tempo mentre Ilaria si consola con Javier.

Al falò la ragazza riceve una “pugnalata” dopo l’altra sentendo le parole del fidanzato che, a suo dire, non la trova bella e non la desidera più. Filippo Bisciglia cerca di consolarla, ma Ilaria è palesemente sconvolta.

Dal canto suo, Massimo osserva dei video che riaccendono la sua gelosia, ma si dice molto deluso dal comportamento della sua fidanzata.

Massimo è pronto per il weekend con la single Elena, ma viene chiamato nel “Pinnetu”. Lì scopre che Ilaria non è partita per il fine settimana con il single Javier e sembra in crisi profonda. Però parte lo stesso.

Durante il weekend, poi, Massimo ed Elena si avvicinano di più tra sauna, piscina e cena romantica e lui bussa alla finestra della single a notte fonda e trascorre con lei quasi due ore.

Ilaria guarda il video nel “Pinnetu”, ma le immagini sono poco chiare e l’audio è incomprensibile. Il giorno dopo, però, Massimo si tira indietro e pone fine al weekend.

Arriva il momento del falò finale. Ilaria non si trattiene e Massimo contrattacca. I due si rinfacciano i comportamenti fuori e dentro i villaggi e osservano insieme il percorso lui a Temptation Island. Massimo tenta di giustificarsi, ma Ilaria non crede a nulla. Quello che è successo lo vedremo la prossima settimana!

Sabrina e Nicola

Sabrina e Nicola sembrano viaggiare su due binari paralleli, ma che vanno in direzioni opposte: lei è più concentrata sul single Giulio mentre lui si lascia andare con la single Maddalena.

Tra falò e “Pinnetu”, però, Sabrina è costretta a vedere il feeling tra Nicola e la tentatrice Maddalena: lacrime, baci, abbracci e promesse. La fidanzata accusa il colpo.

Dal canto suo, invece, Nicola assiste a un corteggiamento senza esclusioni di colpi, quello della sua fidanzata nei confronti di Giulio. Il ragazzo resta alquanto spiazzato.

Katia e Vittorio

La situazione tra Katia e Vittorio sembra essersi ribaltata: lei è in crisi per il fidanzato mentre lui si lancia alla conquista della tentatrice Vanessa.

Anche per Katia non è facile mandar giù le immagini osservate tra falò e “Pinnetu”, ma Ilaria e Sabrina provano a farla riflettere sulle sue responsabilità.

Ci prova anche il single Nicolas durante un’uscita divertente, ma Katia sembra non voler guardare in faccia la realtà.

Il falò per Vittorio si rivela un momento di ulteriori conferme e ammette di non aver provato nulla. Che sia vero?

