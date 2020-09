Temptation Island: puntata 23 settembre 2020

La seconda puntata di Temptation Island è all’insegna delle rivelazioni, dei commenti al vetriolo e dei colpi di scena.

Gennaro e Anna Temptation Island- foto wittytv.it

Alessia Marcuzzi ha guidato le coppie protagoniste in questo viaggio dei sentimenti che promette ancora una volta scintille.

Alberto e Speranza

Alberto e Speranza stanno insieme da 16 anni, ma si trovano su due posizioni diverse: lui non immagina un futuro con lei mentre lei ha paura di perderlo.

Il napoletano si avvicina sempre di più alla single Nunzia e la fidanzata è costretta ad assistere alla disfatta della sua relazione.

Alberto ammette di non sentire più feeling con la fidanzata e di portare avanti una relazione soltanto in nome della loro lunga storia. In più spende parole poco carine nei confronti di Speranza.

Durante il falò, Speranza si decide a chiedere il confronto immediato, ma la conduttrice e le altre compagne di viaggio la spingono a prendersi del tempo.

Nello e Carlotta

Nello e Carlotta sono fidanzati da 6 anni: lui vorrebbe continuare così o al massimo impegnarsi in una convivenza mentre lei sogna il matrimonio.

Durante il falò, Carlotta ha avuto modo di vedere il suo fidanzato interagire con la single Benedetta, arrivando a dubitare sui reali sentimenti di Nello.

Questa puntata è stata particolarmente dura per Nello: ha visto una Carlotta allegra, spensierata e vicina a single Antonio. L’agente immobiliare si è sfogato con i suoi compagni di avventura.

Gennaro e Anna

Gennaro e Anna stanno insieme da 6 anni, ma tra i due sembrano esserci incomprensioni e punti di vista insormontabili.

Anna viene chiamata nel Pinnettu e ascolta allibita le parole del fidanzato, il quale continua a sottolineare l’attaccamento della ragazza alle cose materiali.

Dal canto suo, invece, Gennaro mal sopporta l’avvicinamento di Anna e Mario e le parole che la fidanzata ha speso per la sua famiglia.

Gennaro chiede un falò di confronto e Alessia Marcuzzi recapita il messaggio ad Anna, ma la ragazza decide di non volerlo vedere.

Alla notizia del rifiuto, però, l’ottico reagisce male e decide di andare via dal villaggio anche senza confronto. Così Anna decide di accettare.

Il falò di confronto risulta molto acceso e Gennaro interrompe il botta e risposta andando via e augurandole il meglio.

Poco dopo però arriva il colpo di scena: il ragazzo ha chiesto di rivedere Anna perché profondamente innamorato di lei. Potremo vederlo durante la prossima puntata.

Davide e Serena

Davide e Serena stanno insieme da poco più di 3 anni, ma la loro storia è caratterizzata dalla gelosia di lui.

In questa puntata Davide ha potuto ascoltare le confidenze della fidanzata (“colpevole” di aver incontrato l’ex fidanzato storico pochi mesi dopo la nascita della loro storia) e il suo avvicinamento al single Ettore.

I video di Serena hanno scosso profondamente Davide, il quale non riesce più a capire la fidanzata fino in fondo.

Dal canto suo, invece, Serena ha potuto vedere dei video nei quali il fidanzato ha continuato a parlare della sua eccessiva gelosia.

Antonio e Nadia

Antonio e Nadia stanno insieme da quasi 2 anni: lui la reputa immatura e vorrebbe capire se è la donna giusta mentre lei vorrebbe vivere la freschezza dei suoi anni.

Nadia ha visto alcuni video di Antonio in cui sottolinea ancora una volta il suo essere immatura e priva di interessi e voglia di fare. Le sue parole la proveranno molto.

Al falò, invece, Antonio è costretto a vedere l’avvicinamento tra Nadia e il tentatore Stefano, ma questa volta appare molto più tranquillo e consapevole.

Salvatore e Francesca

Salvatore e Francesca stanno per iniziare il loro viaggio nei sentimenti. Scopriremo questa coppia nella terza puntata di Temptation Island.