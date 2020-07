Temptation Island: puntata 24 luglio 2020

Il viaggio dei sentimenti dei protagonisti di Temptation Island continua a lasciare a bocca aperta i telespettatori. Scopriamo cosa è accaduto nella quarta puntata!

Annamaria e Antonio Temptation Island- foto meteoweek.com

Filippo Bisciglia ha presentato la quarta puntata di Temptation Island tra rivelazioni, consapevolezze e una richiesta di falò anticipato.

Antonella e Pietro

Antonella e Pietro sono sempre più lontani: lei lamenta una mancanza di libertà nel rapporto mentre lui sottolinea le debolezze della compagna.

Il falò è pesante per Antonella: scopre una grande complicità tra il fidanzato e la single Beatrice e un presunto bacio tra i due (presunto perché l’attore lo confessa a Lorenzo). In più Pietro vorrebbe trovare un punto cieco per approfondire la conoscenza con la tentatrice.

La Elia è frastornata, confusa e delusa, ma decide di non interrompere il percorso con la promessa di dire addio al compagno alla fine di Temptation Island.

Anna e Andrea

Anna e Andrea restano fermi sulle proprie posizioni: lei porta avanti il suo piano per farlo ingelosire e ottenere ciò che vuole mentre lui si convince di non voler fare passi importanti nell’immediato.

Nel pinnettu e anche al falò, Andrea continua a vedere il contatto fisico tra la fidanzata e il tentatore Carlo. Per lui non si tratta più di strategia, ma di mancanza di rispetto.

Il falò è rivelatore anche per Anna. La donna capisce che il suo piano per farlo ingelosire forse non sta funzionando.

Lorenzo e Manila

Lorenzo e Manila stanno rivelando prospettive diverse sul futuro: lei non intende cambiare la sua vita e vorrebbe un rapporto stabile a Roma mentre lui si sente offeso dalla considerazione che la fidanzata mostra nei suoi riguardi.

Annamaria e Antonio

Annamaria e Antonio sono arrivati a un punto di non ritorno: lei mal sopporta il comportamento del fidanzato con la single Ilaria mentre lui continua a divertirsi con la tentatrice e i due si scambiano i numeri di telefono.

Al falò, però, la situazione continua a peggiorare. Annamaria vede un video nel quale Antonio spende belle parole per la single e ammette di essere attratto da lei.

Nel video, dopo alcuni suggerimenti di Pietro, Antonio entra in confidenza anche con le altre sigle, suscitando la gelosia di Ilaria. I due si riavvicinano e la sigle dichiara il suo interesse.

Annamaria chiede il falò di confronto anticipato e Antonio accetta dopo qualche perplessità, lasciando Ilaria in lacrime. Il falò lo vedremo integralmente nella quinta puntata prevista per martedì 28 luglio.