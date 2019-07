Temptation Island: puntata 29 luglio 2019

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2019 è giunto alle sue battute finali e i falò di confronto hanno segnato la rottura delle ultime tre coppie riassunto.

Filippo Bisciglia ha chiuso il percorso del docu-reality nel peggiore dei modi, assistendo alla separazione delle tre coppie rimaste nei villaggi.

I fan di Temptation Island potranno vedere cosa è successo alle coppie a un mese dalla loro esperienza in una puntata speciale in onda stasera.

Ilaria e Massimo

Il primo falò di confronto è quello tra Ilaria e Massimo: lui recrimina l’avvicinamento di lei al single Javier e lei punta il dito contro il comportamento del fidanzato con la single Elena.

All’improvviso, però, cambiano le carte in tavola e l’innamoratissima Ilaria ammette di non fidarsi più del suo fidanzato.

Massimo prova a ottenere un’ultima chance ma Ilaria, dopo vari tentennamenti, dice addio al suo fidanzato dopo due anni di amore.

Sabrina e Nicola

Il secondo falò di confronto è quello tra Sabrina e Nicola: lui non ha gradito il comportamento della fidanzata con il single Giulio e lei rinfaccia le mancate dimostrazioni del fidanzato.

Durante il falò, però, Nicola è un fiume in piena e accusa Sabrina di non avere rispettato il loro rapporto dall’inizio e aver pianto per il due di picche di Giulio.

I due dichiarano apertamente di provare un forte sentimento, ma Nicola non riesce a tornare alla vita di tutti i giorni.

Sabrina e Nicola lasciano Temptation Island da separati e lui è tornato nel villaggio dei fidanzati per incontrare Maddalena. I due promettono di vedersi anche al di fuori.

Katia e Vittorio

Il terzo falò è quello di Katia e Vittorio: lei non ha metabolizzato il cambio di atteggiamento del fidanzato e lui è arrivato a un punto di non ritorno anche grazie alla single Vanessa.

Al falò di confronto, Vittorio accusa Katia di averlo sbeffeggiato sin dal primo giorno e di non aver riflettuto sui suoi sentimenti. È per questo che si è avvicinato pericolosamente a Vanessa.

Katia tenta di giustificare il suo comportamento e apre il suo cuore, ma Vittorio non riesce ad andare oltre e dice addio alla sua fidanzata fotonica.

Dopo il confronto, però, lui è tornato dalla single Vanessa e le ha chiesto di cominciare a conoscersi fuori dal programma.

Myriam