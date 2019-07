Temptation Island: puntata 30 luglio 2019

La puntata speciale di Temptation Island ci ha rivelato cosa è successo alle coppie de docu-reality un mese dopo la fine della trasmissione.

Filippo Bisciglia ha raccontato il percorso di ogni coppia e successivamente ha incontrato i protagonisti per capire se la scelta del falò è rimasta invariata o meno a un mese di distanza dalla fine dell’esperienza.

Jessica e Andrea

Jessica e Andrea sono stati i primi a lasciare il programma da separati e ad oggi non hanno cambiato posizione.

Lei ha ammesso di sentire telefonicamente il single Alessandro mentre ha sentito Andrea e di aver percepito la volontà di lui di tornare di nuovo insieme.

Lui ha smentito le dichiarazioni della sua ex fidanzata, rivelando che la rabbia supera i sentimenti che provava per lei. Ora si augura di incontrare qualcuna che lo possa amare davvero.

Nunzia e Arcangelo

Nunzia e Arcangelo hanno messo la parola fine alla relazione dopo 13 anni di fidanzamento, nonostante lei abbia cercato di recuperare l’irrecuperabile in un secondo falò a Temptation Island.

Un mese dopo, però, la situazione non è cambiata: lui conferma la sua volontà di capire chi è e cosa vuole mentre lei ammette di volersi conoscersi meglio malgrado l’amarezza della fine della sua storia.

Katia e Vittorio

Katia e Vittorio sono stati una vera sorpresa: lei non si sentiva sicura dei suoi sentimenti mentre lui si dichiarava innamoratissimo della sua fidanzata.

Le cose sono cambiate durante Temptation Island e Vittorio ha deciso di lasciare Katia perché ha superato il punto di non ritorno.

Ad oggi non è cambiato nulla. Lui ha confermato di non voler né vedere e né sentire la sua ex e di aver continuato a frequentare la single Vanessa mentre lei si sente ancora molto delusa e vorrebbe incontrarlo per chiarire.

Sabrina e Nicola

Sabrina e Nicola si sono detti addio durante il falò di confronto finale: lei avrebbe voluto qualche dimostrazione in più e lui non ha mandato giù il comportamento della fidanzata con il single Giulio.

Un mese dopo, però, i due hanno spiazzato tutti arrivando mano nella mano e più innamorati che mai. Sabrina e Nicola hanno capito che non era giusto voltare le spalle ai sentimenti e hanno deciso di mettere in pratica le consapevolezze acquisite.

Cristina e David

Cristina e David sono stati gli unici a uscire come coppia da Temptation Island: lui non voleva più aspettare perché sicuro dei suoi sentimenti mentre lei nutriva dei forti dubbi sul possibile cambio di atteggiamento del fidanzato.

A un mese di distanza, infatti, Cristina è arrivata da sola raccontando di aver scoperto un David diverso da quello che aveva visto al falò e di aver deciso di interrompere la relazione.

David ha confermato le parole della sua ex fidanzata, ammettendo di non essere riuscito a tacere la rabbia nei suoi confronti.

Ilaria e Massimo

Ilaria e Massimo hanno avuto un percorso in salita: lui si è avvicinato alla single Elena salvo poi scoprire di amare la sua fidanzata mentre lei si è dichiarata innamorata del compagno ma ha conosciuto il single Javier.

Al falò di confronto, Ilaria ha dato voce ai suoi dubbi, ammettendo di non potersi fidare del suo fidanzato e di voler stare da sola.

Un mese dopo, la situazione non è cambiata: Massimo ha confessato di amare ancora Ilaria ma di averla vista confusa mentre Ilaria ha risentito il single Javier ma preferisce stare bene con sé stessa.

Myriam