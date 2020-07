Temptation Island: puntata 30 luglio 2020

La sesta e ultima puntata di Temptation Island 2020 è stata ricca di colpi di scena, dai falò di confronto a quello che è successo un mese dopo.

Filippo Bisciglia Temptation Island- foto curiosauro.it

La settima edizione di Temptation Island giunge al termine con i falò di confronto e le interviste di Filippo Bisciglia a un mese di distanza dalla fine del reality.

Antonella e Pietro

La puntata si apre con la seconda parte del falò di confronto tra Antonella e Pietro: lei non riesce neanche a guardarlo negli occhi mentre lui prima sminuisce e poi prova a chiederle scusa.

I due parlano del percorso di Pietro e in particolare delle parole dette per rabbia e dell’avvicinamento fisico con la single Beatrice.

Antonella è turbata e rifiuta qualsiasi contatto fisico e, nonostante le giustificazioni e le suppliche di Pietro, decide di tornare a casa da sola.

Un mese dopo sono ancora separati, ma Antonella e Pietro si stanno riavvicinando e stanno ricostruendo le basi del loro rapporto.

In un’intervista successiva la ex Non è La Rai specifica che le parole di Pietro sono inaccettabili, ma che sta provando a perdonarlo perché lui è anche molto altro.

Anna e Andrea

Anna e Andrea arrivano finalmente al falò di confronto: lei ha le idee chiare su come affrontare il fidanzato mentre lui chiede consigli al suo compagno di viaggio Lorenzo.

Al falò Anna ribadisce di aver attuato la strategia per ottenere delle risposte e andare avanti nel rapporto, facendolo stare male.

Dal canto suo, però, Andrea ribadisce la sua voglia di vivere la storia senza pressioni o ricatti, ma si dichiara innamorato nonostante quanto accaduto a Temptation Island. Alla fine Anna lo bacia ed escono insieme.

Un mese dopo Anna e Andrea sono ancora insieme e sono andati a convivere, anche se la donna non ha avuto modo di chiarire con la famiglia del fidanzato.

I due ammettono che l’esperienza è servita a entrambi per capire che i progetti di vita in una coppia si fanno in due.

Lorenzo e Manila

Manila e Lorenzo raggiungano il falò di confronto: lei ribadisce le proprie paure mentre lui sembra non digerire come la fidanzata l’ha dipinto.

L’ex Miss Italia chiede al fidanzato di fare dei passi in avanti mentre l’ex calciatore ribadisce di essere deluso da quanto detto dalla fidanzata.

Lorenzo ammette di non potersi trasferire a Roma nell’immediato, ma di amarla profondamente. I due si guardano e decidono di uscire insieme.

Un mese dopo Manila e Lorenzo sono più innamorati che mai e confermano di aver scoperto una nuova dimensione. La coppia sta cercando casa a Roma e sta progettando un figlio.

Antonio e Annamaria

Antonio ed Annamaria erano usciti insieme da Temptation Island e dopo un mese stanno ancora insieme e sembrano innamorati.

Lui ammette ancora una volta i propri errori e palesa la voglia di maturare e andare avanti mentre lei sembra felice e più sicura di se.

Alessandro e Sofia

Alessandro e Sofia erano usciti insieme da Temptation Island nonostante tutto, ma all’intervista si presentano da soli.

Lui confessa di aver risentito le parole della fidanzata e di non essere riuscito a perdonarla, specialmente perché lo hanno dipinto come un uomo diverso.

Sofia ammette di aver esagerato e chiesto scusa al suo fidanzato, ma lui non l’ha perdonata a suo dire anche e soprattutto per la famiglia.

Valeria e Ciavy

Valeria e Ciavy avevano messo fine alla loro storia d’amore al falò di confronto e a un mese di distanza la situazione non è cambiata. I due hanno parlato, ma non sono tornati insieme.

Ciavy racconta di aver chiamato l’ex fidanzata subito dopo il programma per parlare in privato e ripreso a sentirsi regolarmente. Il ragazzo si dice pronto a tornare con lei, ma con presupposti diversi.

Dal canto suo, invece, Valeria ribadisce di volersi concentrarsi su se stessa e di aver capito di non essere innamorata di Ciavy.