Temptation Island: puntata 30 settembre 2020

La terza puntata di Temptation Island ha mostrato lo sviluppo del viaggio dei sentimenti delle coppie protagoniste tra rivelazioni e colpi di scena.

Temptation Island- foto wittytv.it

Alessia Marcuzzi ha guidato le coppie di Temptation Island attraverso falò straordinari, video scottanti e nuove consapevolezze.

Anna e Gennaro

Anna e Gennaro hanno deciso di mettere fine alla loro relazione di 6 anni alla fine della seconda puntata di Temptation Island.

Tuttavia l’ottico ci ha ripensato e ha chiesto la possibilità di confrontarsi nuovamente con la fidanzata, perché ancora innamorato di lei.

Gennaro sembra avere tutti i buoni propositi per cambiare e portare avanti la relazione, ma Anna è ormai consapevole dei problemi reali del rapporto.

A peggiorare le cose arriva un video nel quale si vede l’incontro post falò tra Anna e il single Mario, cosa che fa vacillare Gennaro.

Tra fraintendimenti, scuse e nuove consapevolezze, però, Anna decide di chiudere il rapporto con Gennaro perché per lei “l’amore è un’altra cosa”.

Carlotta e Nello

Carlotta e Nello sembrano non avere pace: lei viene chiamata nel Pinnettu più volte per vedere dei video nei quali il fidanzato appare sempre più attratto dalla single Benedetta.

La situazione peggiora quando vede l’esterna di Nello ed Ester e capisce che si tratta di un tentativo del fidanzato di non far trapelare il reale interesse per l’altra tentatrice.

Al falò Carlotta vede un altro video in cui Nello balla e porta in barca Benedetta, mostrando di essere attratto dalla ragazza.

Dal canto suo, invece, Nello ha modo di vedere un video di Carlotta soltanto al falò: lei chiacchiera con il single Antonio e sembra sentire una particolare complicità. L’agente immobiliare è turbato.

Speranza e Alberto

Speranza e Alberto sono su due lunghezze d’onda diverse: lei sta capendo di essersi sminuita mentre lui è preso sempre di più dalla single Nunzia.

Alessia Marcuzzi incontra Speranza per capire le sue intenzioni rispetto alla sua permanenza nel villaggio, ma inaspettatamente la ragazza accetta di restare.

Nel Pinnettu e al falò continua a vedere Alberto e Nunzia guardarsi, toccarsi e parlare in modo sempre più complice.

Nell’ultimo video, però, Alberto confessa di non essere innamorato di Speranza ma di fare fatica a lasciarla, mostrandosi un po’ fragile. Per Speranza è solo un tentativo per uscirne “pulito”.

Francesca e Salvo

Francesca e Salvo sono fidanzati da 5 anni, ma sono stati amici per tanti anni prima di stare insieme: lei vorrebbe capire se proseguire la relazione mentre lui lamenta la perdita di complicità con la compagna.

Al falò Francesca vede un video nel quale Salvo sottolinea la mancanza di spensieratezza nel rapporto e l’assenza di intimità dell’ultimo periodo.

Anche Salvo ha modo di vedere la sua fidanzata prima nel Pinnettu e dopo al falò: lei ammette di sentire la mancanza di una certa complicità mentale.

Nadia e Antonio

Nadia e Antonio si stanno allontanando: lei si lamenta del comportamento del fidanzato mentre lui non vuole più subire l’immaturità della fidanzata.

Antonio vede un video in cui Nadia scopre che il sigle Stefano ha abbandonato il villaggio e diventa triste, salvo poi trovare il buon umore al suo ritorno. I due cenano insieme e diventano più complici.

Al falò vede Nadia e Stefano fare un giro in moto e parlare dei progetti futuri della ragazza. Il giorno dopo è lei a portarlo a mare e la complicità tra i due aumenta.

Il giorno dopo il ragazzo vorrebbe chiamare Nadia al falò di confronto anticipato, perché è innervosito dalla situazione.

Serena e Davide

Serena e Davide stanno vivendo due situazioni diverse: lei non è più disposta a essere controllata e ha deciso di divertirsi mentre lui è ossessionato dall’atteggiamento di lei.

Al falò il ragazzo vede un video in cui vede la sua fidanzata e il single Ettore escono a cena e si divertono in spiaggia.

Nel Pinnettu Davide vede un video nel quale Serena cerca Ettore perché dispiaciuta del suo allontanamento e successivamente parlare della questione col single Antonio. Per lui è troppo e chiede il falò anticipato.