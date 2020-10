Temptation Island: puntata 7 ottobre 2020

La quarta puntata di Temptation Island ha tenuto col fiato sospeso i telespettatori tra avvicinamenti, consapevolezze e due falò anticipati.

Serena e Davide Temptation Island- foto wittytv.it

Ancora una volta Alessia Marcuzzi ha guidato le coppie protagonisti di questa edizione di Temptation Island con tatto e comprensione.

Davide e Serena

Davide e Serena sono arrivati al falò di confronto anticipato, dopo che il ragazzo ha visto l’ennesimo video della fidanzata.

Al falò Davide ammette di essere stato infastidito dal comportamento della fidanzata, “colpevole” (secondo lui) di aver cercato le attenzioni del single Ettore.

Dal canto suo, invece, Serena ribadisce di non volere più un rapporto fatto di gelosia e chiusura, ma si dice profondamente innamorata del fidanzato.

Alla fine i due giovani napoletani si sono chiariti e hanno deciso di uscire insieme, ma con altri presupposi: lui ha accettato di lasciarla più libera e lei ha capito che non c’è tentazione che possa farla cadere.

Alberto e Speranza

Alberto e Speranza sembrano fare due percorsi diversi: lui ricerca la leggerezza (e il contatto fisico) con la single Nunzia mentre lei ha l’opportunità di prendere consapevolezza di se e del suo rapporto.

Sia nel Pinnettu che al falò, Speranza ha modo di vedere il fidanzato sempre più vicino alla tentatrice. I due dormono sotto le stelle, si rilassano in sauna e si abbracciano nell’idromassaggio.

La ragazza resta sconvolta dalle immagini e ammette che, pur stando male, non intende cedere alla tentazione di chiedere il falò di confronto anticipato.

Per quanto riguarda Alberto, invece, non ci sono video da guardare. Il ragazzo continua a dirsi sereno e libero da pressioni.

Nello e Carlotta

Nello e Carlotta stanno vivendo un percorso scoppiettante: lui si sente attratto dalla single Benedetta mentre lei inizia a guardare il fidanzato con occhi diversi e si diverte con Antonio.

Prima nel Pinnettu e dopo al falò, Carlotta continua a vedere video nei quali Nello sembra preso da Benedetta: le regala un fiore mentre dorme, le racconta cose private e le fa complimenti.

La bella romana è arrabbiata, soprattutto perché si rende conto di viaggiare su una lunghezza d’onda diversa da quella del fidanzato.

Al falò dei fidanzati, però, Nello osserva le giornate di Carlotta tra bagni in piscina e notti stellate in compagnia del single Antonio. Come sempre riesce a nascondere la sua gelosia con un gran sorriso.

Salvo e Francesca

Salvo e Francesca sono arrivati a viaggio dei sentimenti in corsa, ma hanno avuto modo di capire sin da subito i sentimenti e i problemi dell’altro.

Nel Pinnettu e al falò, Francesca sente il fidanzato accusarla di essere distante fisicamente ed emotivamente, di essere concentrata sul lavoro e di volerlo cambiare. In più scopre che è stato corteggiato da una ragazza a lavoro.

La puntata diventa pesante anche per Salvo quando sente la sua fidanzata confidarsi con Alberto di tutte le sue mancanze. È stanca e si sente imprigionata in una relazione che non la rende felice.

Salvo non riesce a superare le parole della fidanzata e inizia a prendersela prima con le sdraio in spiaggia e dopo con un armadio.

Antonio e Nadia

Antonio e Nadia sono arrivati alla fine del loro viaggio: lui chiede il falò di confronto anticipato quando capisce che la fidanzata ha preso una sbandata per il single Stefano.

Al falò Antonio osserva la fidanzata divertirsi con Stefano e capisce che la complicità tra i due è alle stelle. Decide così di chiedere il falò di confronto anticipato.

Nadia accetta (controvoglia) il falò e si siede di fronte al fidanzato. I due iniziano a rivedere i video che la ritraggono con Stefano, ma lei non ammette il coinvolgimento con il single.

Alla fine Nadia ammette di essere stata immatura e Antonio confessa di aver capito di essere stato distante emotivamente dalla fidanzata. I due decidono di tornare a casa insieme e cercare di migliorare le cose.