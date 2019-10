Temptation Island Vip: puntata 14 ottobre 2019

La sesta puntata di Temptation Island Vip ha concluso il viaggio dei sentimenti delle tre coppie rimaste di questa edizione: Pago e Serena, Alex e Delia, Gabriele e Silvia.

Alessia Marcuzzi ha saputo gestire i momenti di silenzio, le accuse reciproche e le domande più insidiose dei protagonisti della seconda edizione di Temptation Island Vip, mostrandosi comprensiva e super partes.

Pago e Serena

La puntata conclusiva si apre con la seconda parte del falò di confronto finale tra Pago e Serena, riprendendo dalla visione dei filmati dove Serena e il single Alessandro si avvicinano.

Lui è sconcertato, sofferente e arrabbiato mentre lei non si giustifica e a tratti non si scompone. Alessia li invita a dirsi tutto quello che non si sono mai detti.

Pago confessa di amarla, ma Serena non riesce a esprimere i suoi sentimenti. Alla fine il cantante capisce di non essere ricambiato e lascia il programma senza la sua fidanzata.

Di ritorno al villaggio, però, Serena chiede di incontrare il single Alessandro e i due lasciano intendere che ci potrebbe essere un futuro fuori da Temptation Island Vip.

Alex e Delia

Il viaggio di Alex e Delia è stato breve ma intenso: lei è sempre più attratta dal single Riccardo e decide di partire per il weekend da sogno mentre lui si avvicina alla tentatrice Veronica ma resta nel villaggio.

Il fotografo viene chiamato nel Pinnetu e ha modo di vedere l’andamento del weekend della sua fidanzata con un certo sconcerto.

Forse un po’ per ripicca, Alex decide di fare un servizio fotografico a Veronica, avvicinandosi molto a lei e paragonandola più volte alla sua ex moglie.

Qualche momento prima del falò di confronto, però, Delia viene chiamata nel Pinnetu per osservare un filmato del fidanzato e quello che vedrà la lascerà in preda alla disperazione.

Delia si sfoga con Serena e la sarda cerca di farle capire che il suo comportamento non è stato così privo di malizia come invece crede.

Al falò di confronto, Alex lamenta l’atteggiamento fisico di Delia e la modella confessa tutto il suo amore per lui. La coppia esce dal programma più unita che mai.

Gabriele e Silvia

Anche il percorso di Gabriele e Silvia giunge al capolinea, ma l’epilogo ha un sapore dolceamaro per il figlio di Pippo Franco.

Silvia parte per il weekend da sogno con il single Valerio, ma diventa talmente fredda e distante che il corteggiatore si sente preso in giro e decide di andare via.

Gabriele assiste alle immagini del weekend della fidanzata e intuisce il motivo del cambio di atteggiamento di Silvia, anche se per lui è ormai troppo tardi.

Al falò di confronto finale, però, il ragazzo viene spiazzato da un’ammissione di colpevolezza e una dichiarazione d’amore.

Gabriele decide di lasciare il programma da solo, ma Silvia corre ad abbracciarlo. Alessia Marcuzzi li riporta sul tronco e, dopo alcune valutazioni, lui decide di dare un’altra opportunità alla sua fidanzata.

